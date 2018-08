A Vidi középpályása is bekerült a magyar válogatott keretébe

Többször elmondtam, hogy ilyen rövid idő alatt kicsi a mozgásterem, ezért alapvetően a korábbi kerettagokra támaszkodom. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban minden olyan játékost figyelemmel követtünk, aki segítségére lehet a nemzeti csapatnak"

Természetes, hogy a Vidi nemzetközi menetelése után például Kovács Istvánnak helye van a keretben, de a fentiek alapján több új vagy visszatérő játékost is behívtam a korábbi alapjátékosok mellé"

Szintén a fenti szempontok alapján nem küldtem meghívót az egyelőre új csapattal nem rendelkező Dzsudzsák Balázsnak, akivel személyesen is megbeszéltem a jelenlegi helyzetet, ő pedig érveimet - a válogatott érdekeit szem előtt tartva - megértette és elfogadta. Fontos hangsúlyoznom, annak ellenére, hogy ezúttal nem lesz velünk, továbbra is úgy tekintek rá, mint a nemzeti csapat kapitányára."

A magyarok programja a Nemzetek Ligájában:



szeptember 8.: Finnország-Magyarország, Tampere 18.00

szeptember 11.: Magyarország-Görögország, Groupama Aréna 20.45

október 12.: Görögország-Magyarország, Athén 20.45

október 15.: Észtország-Magyarország, Tallinn 20.45

november 15.: Magyarország-Észtország, Groupama Aréna 20.45

november 18.: Magyarország-Finnország, Groupama Aréna 20.45

Kovács legutóbb szűk négy éve játszott a válogatottban.A pénteken közzétett 23 tagú keretben Tamás Krisztián, Nagy Gergő és Sallói Dániel személyében három újonc található.A hazai szövetség (MLSZ) a honlapján arról számolt be pénteken, hogy a kapitány a júniusi kinevezése óta figyelemmel kísérte minden olyan játékos szereplését, aki szóba jöhetett. Ő és stábjának tagjai a bajnoki idény indulása óta "minden releváns mérkőzést" a helyszínen tekintettek meg, és több külföldön játszó labdarúgó mérkőzésére is ellátogattak, valamint a világ távolabbi pontjain jól teljesítő játékosok mérkőzéseit is követték az interneten.- mondta el az mlsz.hu-nak az olasz szakember. "Kiemelkedően fontos volt, hogy az adott játékos mennyire illik bele a taktikai elképzeléseinkbe, melyet természetesen nagyban befolyásol Finnország és Görögország játékstílusa is."A kapitány szerint az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy ki milyen fizikális állapotban van, és milyen rendszerességgel, mennyit játszik klubcsapatában.- indokolt, majd úgy folytatta:Rossi szerint sokan talán nem számítottak Nagy Ádám meghívására, hiszen csak most tért vissza egy sérülést követően. "Azonban aki egy Serie A-csapattal készül, ott játszik is mérkőzést, annak a fizikai állapotát megfelelőnek tartom arra, hogy a csapat segítségére lehessen" - mondta.A kerettagok jövő vasárnap este találkoznak Telkiben, majd szeptember 7-én pénteken utaznak el a szombat esti Finnország elleni összecsapás helyszínébe, Tamperébe. Szeptember 11-én, kedden pedig a Groupama Arénában zártkapus mérkőzésen lépnek pályára.A keret:kapusok:Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Vidi FC)védők:Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Vinícius Paulo (Mol Vidi FC), Lang Ádám (CFR Cluj), Bese Barnabás (Le Havre), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Vidi FC), Botka Endre (Ferencváros), Tamás Krisztián (Mol Vidi FC)középpályások:Kleinheisler László (FK Asztana), Kalmár Zsolt (DAC), Kovács István (Mol Vidi FC), Pátkai Máté (Mol Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna FC), Nagy Gergő (Budapest Honvéd FC)támadók:Szalai Ádám (Hoffenheim), Sallai Roland (APOEL Nicosia), Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Stieber Zoltán (D.C. United), Varga Roland (Ferencváros), Eppel Márton (Kajrat Almati)tartalékok:Gróf Dávid (Budapest Honvéd), Guzmics Richárd (Jenpien), Korcsmár Zsolt (Midtjylland), Holman Dávid (Slovan Bratislava), Vécsei Bálint (FC Lugano), Bőle Lukács (Ferencváros), Nagy Dominik (Legia Varsó)