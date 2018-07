A végére sima lett - Brazília-Mexikó 2-0

Várható kezdőcsapatok:

Szamara, Koszmosz Aréna. Vezette: Rocchi (olasz).Brazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís – Paulinho (Fernandinho, 80.), Casemiro – Willian (Marquinhos, 90.), Philippe Coutinho (Firmino, 86.), Neymar – Gabriel Jesus. Szövetségi kapitány: TiteMexikó: Ochoa – E. Álvarez (J. dos Santos, 55.), Ayala, Salcedo, Gallardo – H. Herrera, R. Márquez (Layún - a szünetben), Guardado – Vela, J. Hernández (Raul Jiménez, 60.), Lozano. Szövetségi kapitány: Juan Carlos OsorioGól: Neymar (51.)Sárga lap: Filipe Luis (42.), Casemiro (59.) ill. Álvarez (38.), Herrera (55.), Salcedo (77.), Guardado (92.)Brazília ha nehezen is jött játékba, de végül magabiztosan nyer, és jut a legjobb nyolc közé: Mexikó pedig zsinórban hetedjére is elbukik a nyolcaddöntőben, így búcsúzik a tornától.Guardado reklamál egy faultot, ezt megunja Rocchi, és felmutatja a sárgát.Hat percet tesz rá a végén az olasz játékvezető. Még egy brazil csere: Willian helyett Marquinhos.Neymar indul meg a balösszekötő helyén, és el tudja ugyan tenni Ochoa mellett, de az érkező Firmino bepasszolja, 2-0.Megint szögletet rúghat Mexikó, ám előtte cserélnek a brazilok, Coutinho helyett Firmino a pályán.Most nyúl bele először a meccsbe Tite: Paulinhót Fernandinho váltja.Salcedo lép oda Neymarnak, így nincs brazil kontra - van viszont lap a mexikói védőnek.Ochoa újabb védése - bár a maiak közül ez tűnik a legkönnyebbnek, Willian lapos kísérletét fogja magabiztosan.Layún lép rá az oldalvonalon túl Neymar lábára, aki pokoli fájdalmakat él át, legalábbis az arca erről árulkodik - aztán folytatja a játékot.Megint Willian robog el a mexikói védelem mellett, és Neymart játszaná meg, aki egy igazítás után ballal lő, de Salcedo bele tud érni, így elmegy a jobb kapufa mellett. Mexikó közel sem nyújtja azt, mint az első félidő első felében.Ochoa a mexikóiak legjobbja, most Willian megindulása után üti a keresztléc fölé a bombát a mexikói kapus.Jiménez vezeti keresztbe, de a blokkról levágódik a lövése, pont Carlos Vela elé, aki szintén elvállalja távolról, Alisson ujjheggyel a léc fölé tolja.Máris kihasználja harmadik cseréjét Osorio, Javier Hernandez helyett Raul Jiménezt küldi a pályára.Ochoa lehet, hogy meccsben tartja ezzel a védéssel Mexikót! Fagner visszagurított labdáját Paulinho lőheti el teljesen üresen, de Ochoa odaér erre a próbálkozásra! Casemiro viszont buktatja Lozanót, ezért lapot kap.- Herrera rántja le a meginduló Williant, ezért kap sárgát. Cserél Mexikó, Jonathan dos Santos váltja Álvarezt.Neymartól indul az akció, aki ott hagyja a labdát Williannak, akinek éles beadására éppen Neymar érkezik a túloldalon, és passzol az üres kapuba, 1-0!Ochoa! Újabb védés a mexikói kapustól, most Coutinho tolta befele balról, bombáját azonban szögletre tolta!Folytatódik a meccs, méghozzá Layúnnal a pályán, mert beküldte őt Juan Carlos Osorio, Márquez nem jött ki a folytatásra.Nem hosszabbít Rocchi az első félidő végén: bár Mexikó jobban kezdett, a játékrész második fele Brazíliáé volt.Hamar egyenlít sárgák tekintetében Brazília, Filipe Luis trafálja el Carlos Velát.Álvarez késik el a belépővel, és eltalálja Neymar bokáját, a mexikóié a meccs első sárgája.Megint véd Ochoa, egyre komolyabb a brazil fölény. Most Gabriel Jesus csinál meg egy finom cselt a tizenhatoson belül, majd ballal lő, de Ochoa kiüti, a kipattanóból való próbálkozást pedig blokkolják.Álvarez elsőre elvéti, és nem tudja elfejelni Neymar elöl, viszont amint a tizenhatoson belülre ér a brazil, egy pazar becsúszással szereli őt.Neymar szabadrúgását csúsztatják meg, ami így eljut Gabriel Jesushoz, viszont az ő lövését Marquez vágja ki.Neymar és Ochoa, most jóval közelebből, miután a brazil átverekedte magát a mexikói védelmen, viszont picit kisodródott vele, lapos lövése pedig elakadt Ochoában.Ebben több volt, Carlos Vela csinált meg egy finom cselt a bal szélen, majd remekül passzolt Herrera elé, aki viszont nem lőtt kapásból, ám mire megigazítja, már odaérnek a brazilok.Mexikó bátran és lendületesen focizik, egyelőre viszont eredmény nélkül - kérdés, mennyire fogják ezt bírni végig Márquezék.Lozano keresztpasszáról nem sokkal marad le a bal oldalon érkező Javier Hernandez - egyelőre veszélyesebb Mexikó.Egy újabb mexikói szöglet, ami után Javier Hernandez és Alisson ütközik az ötösön - de már lesen is állt a mexikói csatár.Neymar távoli lövését üti oldalra Ochoa - egy párszor bosszantotta már a mexikói kapus a brazilok világsztárját, és úgy tűnik, ma is folytatódik kettejük párharca.Rögtön egy mexikói helyzet, de Salcedo lövése levágódik - majd a szögletet is hatástalanítják a brazilok.- Mexikó kezdte a meccset.Sorra hullanak el a favoritnak tartott válogatottak a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: Németország a csoportból sem jutott tovább, a spanyolok és az argentinok pedig a nyolcaddöntőben búcsúztak a tornától. A címvédő kiesésében nagy szerepe volt annak a Mexikónak is, amely most az ötszörös világbajnokkal néz szembe a negyeddöntőért, Javier Hernandezék ugyanis a csoportkör első fordulójában megléptek a Nationalelfet, és 1-0-s győzelmet arattak. Nem érkeznek ugyanakkor a legjobb előjelekkel erre a meccsre, mivel a svédektől egészen simán kaptak ki 3-0-ra, viszont mivel a németek is kikaptak, így két győzelemmel továbbjutottak a csoportjukból.A braziloknak ha nehezen is indult a világbajnokság, a Svájc elleni döntetlent követően Costa Ricát és Szerbiát is kapott gól nélkül győzték le - igaz, előbbi ellen a 90 perc letelte után szerezték mindkét góljukat. Ami a selecaót illeti, Douglas Costa izomsérülése miatt elképzelhető, hogy nem kap szerepet Mexikó ellen, és minden jel arra utal, hogy Marcelóra sem számíthat Tite: a brazil szövetségi kapitánynak persze így is elég komoly merítési lehetősége van, bár talán pont a szélsőhátvéd poszt az, amivel nincs igazán elárasztva Brazília. Ha Mexikó azt a könnyed és lendületes játékot tudja hozni, ami Németországnak sem ízlett igazán, akkor az ötszörös világbajnok sem néz könnyed délután elé, ha viszont Neymaréknak igazán megy a játék, akkor Mexikó is élhet át kellemetlen pillanatokat.Brazília: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis - Casemiro, Paulinho - Coutinho, Willian, Firmino - Neymar.Mexikó: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado - Layún, Carlos Vela, Lozan - Javier Hernandez.