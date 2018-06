A továbbjutás küszöbén Hazardék - Belgium-Tunézia 5-2

Bár Belgiumnak nem szokása korán vezetést szerezni, mégis igen hamar betalált a Tunézia elleni második csoportmérkőzésen: ehhez persze kellett az is, hogy Eden Hazardot egyértelműen buktassák a tizenhatos jobb oldali vonalánál, a sértett pedig magabiztosan váltotta gólra a megítélt büntetőt - ezzel a belgák dolga is jóval könnyebb volt, hiszen nem volt mit védenie Tunéziának. Úgy tűnt, hamar le is rendezik a belgák, mert egy eladott labdát Lukaku használt ki, és duplázta meg csapata előnyét - de szinte a következő akcióból Bronn csúsztatott a bal alsóba, még húsz perc sem telt el, de már három gólt is láthattunk. Tunézia felbátorodott, de még a szünet előtt könyörtelenül kihasználta Tunézia hibáit Belgium, és Lukaku visszaállította a kétgólos különbséget.A szünet után is egy bátor tunéziai válogatott futott ki a pályára, viszont Belgium és Eden Hazard megint villant, ezzel demoralizálta az afrikaiak törekvéseit: a Chelsea sztárja de Bruyne remek passzával középen ugrott ki, majd a kapust is kicselezve passzolt az üres kapuba alig öt perccel a fordulást követően. 4-1 után érezhetően kisebb volt a feszültség a pályán, önfeledt futball zajlott - a végére kicsit széteső tunéziai védelemmel szemben a csereként beállt Batshuayi több gólt is szerezhetett volna, ám végül a rendes játékidő utolsó percében passzolta be a szintén a kispadról beszállt Tielemans beívelését - a slusszpoén azonban Kazri 92. percben szerzett, sakk-mattig játszott gólja jelentette.Belgium remek támadófutballt bemutatva, könnyedén verte Tunéziát, és gyakorlatilag továbbjutott, míg Tunézia a kiesés szélére került.Moszkva, Szpartak Stadion, 44 190 néző. Vezette: Marrufo (amerikai).Belgium: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco – Mertens (Tielemans, 86.), E. Hazard (Batshuayi, 68.) – R. Lukaku (Fellaini, 59.). Szövetségi kapitány: Roberto MartínezTunézia: Ben Musztafa – Meriah, Bronn (Naguez, 24.), Sz. Ben Jusszef (Benaluan, 41.), Maalul – Kaui, Szkiri, Szasszi (Szliti, 59.) – F. Ben Jusszef, Kazri, Badri. Szövetségi kapitány: Nabil MaalulGólszerző: E. Hazard (6. – 11-esből, 51.), Lukaku (16., 45+3.), Batshuayi (90.), ill. Bronn (18.), Kazri (93.)Sárga lap: Szasszi (14.)