A Tour de Hongrie 2017-ben sem jön megyénkbe - térkép

Ezt követően a Keszthely, Zalaegerszeg, Velence, Siófok, Paks, Cegléd, Karcag, Miskolc, Jászberény útvonalon jut el július 2-án Budapestre, a végső befutóhoz. A tervek szerint a 6 versenynap alatt 750 kilométer teljesítése vár a résztvevőkre.



Révész Máriusz kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos az eseményen többek között arról beszélt, hogy a kormányzat az idei évtől öt esztendőn át támogatja a verseny szervezésének költségvetését, sőt, a médiamegjelenés feltételeit is biztosítja – számolt be az eseményről a Magyar Távirati Iroda. "Szeretnénk megteremteni az ideális feltételeket az olyan kiváló versenyzőknek, mint Lovassy Krisztián vagy Szalontay Sándor" – jegyezte meg a politikus, aki azt is megemlítette, hogy a kormány céljai között szerepel az óbudai gázgyár területén egy fedett, 250 méteres velodrom felépítése 2021-ig.



Sárfalvi Péter, a nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kitért rá, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) csaknem megduplázta a tavalyi támogatását. Hozzátette, az egyik legfontosabb cél, hogy a Tour de Hongrie a későbbiekben megszerezze az első kategóriás minősítést a nemzetközi szövetségtől (UCI).



Válé Flórián, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagja szerint a körverseny a hazai kerékpársport piramisának csúcsa. "A mi feladatunk az, hogy a csúcs alá minél szélesebb bázist teremtsünk. Emellett szeretnénk, hogy a jövőben minél több magyar versenyzővel találkozhassunk a versenyen" – mondta Válé Flórián, hozzátéve, hogy a kerékpársportban osztják a harmadik legtöbb érmet az olimpián az atlétika és úszás után, s bízik benne, hogy a magyar versenyzők néhány éven belül eljutnak oda, hogy nagy versenyeken is lehessen nekik szurkolni.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese arra emlékeztetett, hogy az 1925-ös első Tour de Hongrie a fővárosból, a Gellért szálló elől indult. "Az előttünk álló kilenc hónap sűrű időszak lesz, hiszen szeptemberben dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-es olimpia helyszínéről. Ezért elképesztő nemzetközi figyelem irányul Magyarországra, a magyar sportéletre és Budapestre. A mi pályázatunk erőssége abban rejlik, hogy sportnemzet vagyunk, ebben segítenek a Tour de Hongrie-hoz hasonló viadalok" – fogalmazott.



Dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, nem mindegy, hogy a külföldiek milyen Magyarország-képpel találkoznak. "Azt a képet szeretnénk közvetíteni a világ felé, hogy Magyarország modern, korszerű, dinamikus, lendületes és jó hely, ahová érdemes ellátogatni. Az ilyen versenyekhez kapcsolódó promóció ezt tudja ösztönözni. A 2024-es budapesti olimpiai pályázat szempontjából is fontos, hogy megmutassuk, tudunk világszínvonalú versenyeket rendezni" – emelte ki.