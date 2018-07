A tisztelet megvan, de félelem nincs a spanyoloktól: Spanyolország-Oroszország élőben 16 órától

Spanyolország-Oroszország

Nyolcaddöntő, Moszkva (Luzsnyiki Stadion), játékvezető: Björn Kuipers (holland)



A várható kezdőcsapatok

Spanyolország: David de Gea - Dani Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Sergio Busquets, Koke - David Silva, Isco, Andrés Iniesta - Diego Costa



Oroszország: Igor Akinfejev - Mario Fernandes, Szergej Ignasevics, Ilja Kutepov, Jurij Zsirkov - Jurij Gazinszkij, Roman Zobnyin - Alekszandr Szamedov, Alekszandr Golovin, Gyenyisz Cserisev - Artyom Dzjuba



Sztanyiszlav Csercseszov szövetségi kapitány és Gyenyisz Cserisev középpályás is nagy tisztelettel beszélt az orosz labdarúgó-válogatott nyolcaddöntős ellenfeléről, a spanyol csapatról, ugyanakkor mindketten leszögezték, felkészültek a vasárnapi összecsapásra. "Sokat birtokolják a labdát. Ezt mindenki tudja róluk, mégsem lehet megakadályozni őket ebben. Persze nekünk is megvan a tervünk arra, hogy miként kezeljük ezt a szituációt" - beszélt a szombati sajtótájékoztatón a rivális egyik legnagyobb erősségéről a szakvezető.



"Alaposan felkészültünk, és kielemeztük a spanyol válogatottat. Meglátjuk, sikerül-e kihasználni azokat az apró hibákat, melyekre a délelőtti taktikai értekezleten felhívtuk a játékosok figyelmét". Csercseszov arról is beszélt, hogy szerinte a nyolcaddöntő nem helyez plusz nyomást a csapatára, mivel mindkét együttesnek ugyanúgy tudnia kell kezelni azt a helyzetet, hogy vagy nyer, vagy vége a tornának. "Nagyon sok személyi változás volt nálunk a tavaly novemberi mérkőzés óta. A spanyoloknál pedig új kapitány van, s bár a játékuk megmaradt, azért egy edzőcsere mindig hordoz magában némi változást. Szóval nem szabad abból a találkozóból kiindulni, ráadásul az amúgy is csak tesztmeccs volt" - utalt az 53 éves tréner a két gárda legutóbbi találkozójára, amelyen 3-3-as döntetlen született Szentpéterváron.



Érdekesség, hogy Csercseszov az utolsó edzést nem a meccs helyszínén, a Luzsnyiki Stadionban tartotta, hanem a CSZKA edzőközpontjában, de mint mondta, a két pályának más a talaja, de ez nem jelent hátrányt számukra, mivel már játszottak a döntőnek is otthont adó létesítményben. Cserisev kifejezetten örült, hogy a Luzsnyiki Stadionban lesz a nyolcaddöntő, mert ott közel 80 ezer hazai szurkoló bíztathatja őket. "A spanyol az egyik legjobb válogatott a világon, de minden csapatnak van gyenge pontja, nekem erre kell koncentrálnom" - válaszolt tökéletes spanyolsággal a Villarreal játékosa a spanyol újságírók kérdéseire, melyek többsége a spanyol válogatottra vonatkozott.



A vb-n már háromgólos Cserisev úgy vélte, mindkét gárdának lesznek nehéz percei a találkozón. Megfogalmazása szerint élvezniük kell, hogy saját közönségük, 80 ezer szurkoló előtt játszhatnak. Hozzátette, a csapat annak ellenére nyugodt, hogy "minden játékosnak 200 százalékot kell nyújtania a válogatottért" a továbbjutás érdekében.



Fernando Hierro, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem kívánt jóslatokba bocsátkozni a házigazda oroszok elleni világbajnoki nyolcaddöntőt illetően, míg David Silva igyekezett elhárítani a kritikákra vonatkozó kérdéseket. "Egyértelmű tervünk van, de a mutatott játék nemcsak rajtunk múlik, hanem az ellenfélen



is" - jelentette ki a vb rajtja előtt három nappal kinevezett szakvezető. "Hiszünk magunkban, pozitív hozzáállást látok a csapaton, s ezt kell megjeleníteni a pályán is holnap. A játékosaim mentálisan és fizikálisan is frissek".



Az 50 éves szakember az ellenfélről kifejtette, hogy fizikálisan erős, gyors és magas játékosok alkotják, a pontrúgásaik pedig nagyon veszélyesek. Arra a kérdésre, hogy felkészültek-e arra, hogy a spanyol együttesnek korábban sok problémát okozó háromvédős rendszerre vált az orosz csapat, úgy reagált, mindenre van terve. Hierro ezen felül nem kívánt semmit sem jósolni, szinte csak azt hajtogatta, hogy mint minden edzőnek és csapatnak, megvan a maga terve, de nincs jövőbe látó kristálygömbje. Így csak a pályán derül ki, az oroszokat nyomja-e majd a tét, vagy éppen szerkezetet váltanak-e, s ezáltal a középpályát szeretnék megszállni.



"Minimalizálni kell a hibákat, mert az esetek többségében az a csapat nyer, amelyik kevesebbet hibázik" - válaszolt közhelyesen Hierro arra a kérdésre, hogy mi lehet a győzelem kulcsa. A tréner a múltból felidézett statisztikákkal sem kívánt foglalkozni, úgy vélte, annak semmi jelentősége, hogy mi történt öt, nyolc, vagy éppen tíz éve, csakis a vasárnapi meccs számít, amelyre nincs kihatása a múltnak.



"Oroszország csodálatos, nagyszerű szurkolói vannak, de a meccs a pályán dől el" - válaszolt röviden arra a kérdésre, tart-e attól, hogy a hazai csapatot 80 ezren fogják bíztatni. David Silva a spanyolok eddigi nem túl meggyőző játékával kapcsolatban úgy fogalmazott, ez egy világbajnokság, amelyen mindig vannak nehéz pillanatok. Hozzátette, a hibákat ki kell javítani, s az a legfontosabb, hogy a torna előrehaladtával folyamatosan fejlődjön a válogatott. "Profik vagyunk, csakis a játékra koncentrálunk. A kritika nem mindig jogos, ezzel együtt kell élni, és leginkább a pályán lehet rájuk cáfolni" - mondta a Manchester City támadója, aki szintén azt tartotta az egyik legfontosabbnak, hogy minimalizálni kell a hibákat, mert emiatt játszott kétszer is döntetlent a válogatott.



A 32 éves futballista szerint támadásban az lesz a kulcskérdés, hogy elég gyorsan tudnak-e játszani, mert ha igen, akkor egészen biztosan meglesznek a lehetőségeik a gólszerzésre. "Minden ellenfél nehéz, már a csoportküzdelmek során sem volt könnyű nyerni" - válaszolt Silva arra a felvetésre, mely szerint a spanyolok a könnyebb ágra kerültek, mivel a döntőig vezető úton sem a brazilokkal, sem a portugálokkal, sem a franciákkal nem kell találkozniuk. Az orosz-spanyol nyolcaddöntő vasárnap 16 órakor kezdődik a Luzsnyiki Stadionban. Az oroszok - akik eltiltás miatt ezúttal nem számíthatnak a védő Igor Szmolnyikovra - még sosem győzték le a spanyolokat.