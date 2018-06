A tét a csoportelsőség - Uruguay-Oroszország 2-0 (élő)

Szamara, Szamara Aréna, Vezeti: Diedhiou (szenegáli)Uruguay: Muslera – Coates, Godín, M. Cáceres – Nández, Vecino, Torreira, Bentancur (De Arrascaeta, 63.), Laxalt – L. Suárez, Cavani. Szövetségi kapitány: Óscar Tabárez.Oroszország: Akinfejev – Szmolnyikov, Kutyepov, Ignasevics, Kudrjasov – Zobnyin, Gazinszkij (Kuzjajev - a szünetben) – Szamedov, Al. Mirancsuk (Szmolov, 60.), Cserisev (Mario Fernandes, 38.) – Dzjuba. Szövetségi kapitány: Sztanyiszlav Csercseszov.Gól: Suárez (10.), Laxalt (23.)Sárga lap: Gazinszkij (9.), Szmolnyikov (27.)Kiállítva: Szmolnyikov (36.)Cavani komolyan veszi, most óriási terület volt előtte, majd befele tolta - lövése azonban elmegy a kapu mellett. A csatár dühében a földet püföli.Cavani kap egy remek labdát, de mire lőhetne, Ignasevics szereli őt.A születésnapos Bentancur helyére De Arrascaetát küldi be Óscar Tabárez.Jön az utolsó orosz csere: Mirancsuk helyett Szmolov érkezik.Ez most szép akció volt az oroszoktól, de Mario Fernandes önzetlenül, lövés helyett még ki akarta tolni oldalra, csak hogy a balján nem érkezett senki.Megint Szamedov íveli középre a szabadrúgást, de ez is elmegy mindenki mellett és felett.Folytatódik a meccs, a szünetben egyet cserélt Oroszország, Gazinszkij helyett Kuzjajev jön.Uruguay hamar kétgólos előnyt szerzett, majd emberelőnybe is került - nehezen elképzelhető, hogy ne nyernék meg a meccset a dél-amerikaiak.Két perc a hosszabbítás az első félidő végén.Rögtön cserél is Csercseszov: Cserisev helyett Mario Fernandes áll be.Megfogyatkoznak az oroszok! Szmolnyikovot kerüli meg Laxalt, majd hátulról buktatja őt a védő, akinek a szenegáli játékvezető felmutatja a második sárga lapot - tíz emberrel, kétgólos hátrányban Oroszország!Szamedov szabadrúgása száll el a fejek fölött.Majdnem ott a harmadik! Egy villámgyorsan felépített uruguay-i támadás, aminek a végén most bemutat egy bravúrt Akinfejev!Dzjuba szinte minden támadásban benne van, most megint megpróbálná lekészíteni, de odalépnek neki. Szmolnyikov lerántja ellenfelét, ezért sárgát kap.Közben Egyiptom gólt szerzett a másik meccsen, Szalah volt eredményes.Egy szöglet jut el a tizenhatos előterében álló Laxalthoz, akinek megpattanó lövésénél tehetetlen Akinfejev - megduplázza előnyét Uruguay!Így is történt, de Cavani elöl most mentenek az oroszok.Újabb uruguay-i szabadrúgás, amely egészen jó helyről jár: ezt ha nem is lehet kapura lőni onnan, de Torreira be tudja adni.Egy orosz szöglet, amit Dzjuba tud kapura fejelni, viszont elmegy a keresztléc fölött a fejese.Majdnem itt a válasz! Dzjuba fejeli le a labdát, amire érkezik Cserisev, és lövését bravúrral védi Muslera!Az iménti szituáció utáni szabadrúgást váltja gólra Suárez, vezetnek az uruk!Suárez csap le egy labdára, majd külsővel középre tenné Cavaninak, de rövid a labdája, majd Bentancurt buktatja még éppen a tizenhatos vonala előtt Gazinszkij, aki ezért sárgát kap.Túl az első perceken, különösebb történés nélkül. Mindkét oldalon többen is kaptak pihenőt, meglátjuk, az eddigi kiegészítő emberek mennyire akarnak bizonyítani.- A házigazda orosz válogatott kezdte a meccset. Igyekszünk majd nyomon követni a csoport másik meccsét is - bár a harmadik helyen túl nincs különösebb tétje a Szaúd-Arábia - Egyiptom meccsnek.Taktikázásra viszont nem nagyon van lehetősége egyik csapatnak sem: a nyolcaddöntőben vagy Spanyolország vagy Portugália érkezik majd ellenfélként annak, aki megnyeri az A csoportot: de ezt csak valamikor 22 óra körül tudják meg az érintettek, kivel szemben játszhatnak majd a nyolc közé jutásért.A döntetlen Oroszországnak kedvez, hiszen jobb a gólkülönbsége, Uruguay ugyanis két, 1-0-s győzelemmel kvalifikálta magát a világbajnokság egyenes kieséses szakaszába, míg a házigazda a Szaúd-Arábiának lőtt ötös után hármat rámolt be Egyiptomnak. Kérdés, a két kapitány mennyire forgatja a keretét a mai meccsen, hiszen a fáradtság is tényező lehet a későbbiekben, a pihentetésre pedig a mai meccs ideálisnak tűnik. Valamelyest a csoportelsőség kedvezőbb folytatást ígér, hiszen ha nem borul a papírforma, akkor a portugálok végeznek a második helyen, de a regnáló Európa-bajnok ellen sem számíthat senki sem könnyed folytatásra.Az A csoport másik, szintén 16 órakor kezdődő meccsén Egyiptom és Szaúd-Arábia próbálja meg elkerülni azt, hogy szerzett pont nélkül térjen haza a világbajnokságról: az ázsiaiak még gólt sem rúgtak az idei tornán, míg Egyiptomnak Mohamed Szalahnak köszönhetően már van góljuk, és esélyesebbként is várhatják a csoport zárómérkőzését.