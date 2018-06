A Szuper Sasok lerepülték a 11-est is rontó Izlandot

Nigéria-Izland 2-0 (0-0)

D csoport, 2. forduló, Volgográd, Volgográd Aréna, 40 904 néző, v.: Matthew Conger (új-zélandi)



Nigéria: Francis Uzoho - Kenneth Omeruo, William Ekong, Leon Balogun - Victor Moses, Oghenekaro Etebo (Alex Iwobi, 90.), John Obi Mikel, Onyinye Ndidi, Brian Idowu (Tyronne Ebuehi, a szünetben) - Ahmed Musa, Kelechi Iheanacho (Odion Ighalo, 85.)



Izland: Hannes Halldórsson - Birkir Saevarsson, Kári Árnason, Ragnar Sigurdsson (Sverrir Ingason, 65.) , Hördur Magnússon - Rúrik Gíslason, Aron Gunnarsson (Ólafur Skúlason, 87.), Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason - Jón Bödvarsson (Björn Sigurdarson, 71.), Alfred Finnbogason



gólszerző: Musa (49., 75.) sárga lap: Idowu (44.)

II. félidő: 49. perc: Első kapura lövéséből megszerezte a vezetést Nigéria. Egy jobboldali kontra után Ahmed Musa stoppolta le a labdát a levegőben, majd hét méterről a kapu bal oldalába bombázta (1-0).

75. perc: Újra Musa villant, szólója végén saját magát hozta helyzetbe, és közelről nem hibázott (2-0). Két izlandi helyzettel indult az összecsapás, s bár a nigériai együttes birtokolta többet a labdát, kapura nem lőtt a sportszerű játékot hozó első félidőben.

​

A szigetországi csapatnak viszont a hajrában is akadtak lehetőségei. A fordulást követően gyorsan vezetést szerzett az afrikai gárda, ez pedig élénkebbé tette a játékot. Mindkét fél veszélyeztetett, újabb nigériai kapufa után Musa szép egyéni megmozdulása eldöntötte a három pont sorsát. A CSZKA Moszkva támadója a négy évvel ezelőtti, brazíliai vb-n is két gólig jutott. Bár az izlandiak egy videózás után megítélt büntetőből szépíthettek volna, Gylfi Sigurdsson kapu fölé lőtte a tizenegyest, így az eredmény már nem változott. A zárófordulóra a már biztos nyolcaddöntős horvátok mellett a másik három együttesnek is maradt esélye a továbbjutásra: Nigéria a négy éve ezüstérmes argentin válogatottal, míg az izlandi gárda azokkal a horvátokkal találkozik, akiket megelőzött a selejtezők során.