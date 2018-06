A szentiváni szív nem mese

A Győrszentiváni SE a legutóbbi megyei első osztályú bajnokságban szerepelt csapata. Fotó: gyorszentivanise.hu

Hárman egy ellen az U10-es döntőben. Fotó: Mészáros Mátyás

– Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen nívós tornát tudtunk rendezni, amelyet szlovákiai csapatok indulása tett nemzetközivé – mondja Glázer Péter, a Győrszentiváni SE elnöke, aki hat éve, 2012 óta elnökségi tag, idén februártól pedig ő a klub elnöke. – Köszönettel tartozunk a győri önkormányzatnak, mert anyagilag is támogatta a rendezvényünket – igazi utánpótlás-nevelő klub a miénk.Büszkén említi az elnök, hogy kétszáz gyerek focizik rendszeresen náluk és egyszer nyáron, egyszer pedig télen ilyen nagyszabású tornával teszik felejthetetlenné számukra a részvételt. A fejlődés mérhető, mikor pár éve átvették az irányítást a klubban, még csak negyven gyerek focizgatott ott.– Korábban magam is edzősködtem, az U19-es csapatot edzettem – mondja magáról az elnök. – Mindenkiből nem lesz felnőttkorában is labdarúgó, de nekik is mindig azt mondtam: mi elsősorban embert akarunk nevelni belőlük, nem pedig futballistát. Ezzel együtt idősebb korukban is jó szívvel fognak gondolni arra, amikor újra az orrukban érzik az öltöző szagát.Az utánpótlás-nevelésről Győrszentivánon nemcsak beszélnek, hanem építenek is rá.– A megyei első osztályban szereplő gárdánknak csaknem a fele itt nevelkedett nálunk – folytatja Glázer Péter. – Ezután is minden korosztályban lesz néhány fiatal, akit be tudunk építeni ebbe a társaságba. A felnőttcsapatunk féléves költségvetése utazással és némi ösztönzővel együtt is összesen nyolcszázezer forint, ami szerintem párját ritkítja. A mi srácaink tényleg szívből játszanak.Közben a pályán véget ért egy eredményhirdetés, néhány szülő felismeri Glázer Róbertet, a korábbi ETO-játékost, majd edzőt és szövetségi kapitányt, aki szívesen fotózkodik velük.– Az unokaöcsém hívására kapcsolódtam be a munkába évekkel ezelőtt – mondja Glázer Róbert. – Hetente háromszor nagy örömmel járok ide, kizárólag a fiatalok képzésében segítek. Nagyszerű a légkör és a csillogó gyerekszemek miatt is érdemes energiát fektetni ebbe a munkába.