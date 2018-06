A spanyolok fele szerint világbajnok lesz a válogatott - videó

A dél-amerikai csapat repülőgépe helyi idő szerint három órakor landolt Szocsiban, ahol a csapat bázisa lesz a világbajnokság alatt.A Tite irányította együttes remek hangulatban kezdheti meg az oroszországi tartózkodását azután, hogy kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott a felkészülés során és utolsó mérkőzésén, vasárnap nagyon könnyedén, 3-0-ra nyert az osztrákok ellen Bécsben.A brazilok számára valószínűleg a győzelemnél is örömtelibb volt, hogy a csapat legnagyobb sztárja, Neymar kezdődként lépett pályára és gólt is szerzett. A Paris Saint-Germain csatára február végén szenvedett súlyos bokasérülést, ám a jelek szerint teljesen felépült. Egy hete, a horvátok elleni barátságos meccsen már csereként játszott, és ott is gólt lőtt, az osztrákokkal szemben viszont már a kezdő tizenegy tagja volt.Az ötszörös világbajnok Brazília Svájccal, Costa Ricával és Szerbiával szerepel egy csoportban a vb-n. Az első meccsét vasárnap Rosztovban játssza a svájciakkal.