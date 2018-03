A Soproni Rögbi Club hazai mérkőzései

Mérkőzés időpontok:



2018. március 31. (szombat) 14:00 Szfinx vs. Ördögi Medvék (Gödöllő)

2018. április 7.(szombat) 14:00 Szfinx vs. Exiles (Budapest)

2018. május 13. (vasárnap) 14.00 Szfinx vs. Tárnoki Hiénák (Tárnok)



Minden mérkőzést Ágfalván, a focipályán rendeznek meg.