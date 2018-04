A Sopron ott van az Euroliga döntőjében! Óriási mérkőzésen győzött a Sopron Basket az elődöntőben - fotók

Eredmény, elődöntő:

A vasárnapi program: bronzmérkőzés: Dinamo Kurszk-Yakin Dogu Üniversitesi, 17.00



Döntő: Sopron Basket-Jekatyerinburg 20.00

Elődöntő

"Sokat vártunk erre a pillanatra. Az edzőnkön kívül talán senki sem gondolta volna, hogy eljuthatunk idáig. Élvezni szeretnénk minden percét" - jelentette ki Fegyverneky Zsófia csütörtökön. Részletek itt >>

A házigazda Sopron Basket izgalmas hajrában legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjének második elődöntőjében. A magyar bajnok ellenfele a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz.Pontszerzők: Turner 19, Salvadores 16, Fegyverneky 10, Crvendakic 10, Milovanovic 9, Jovanovic 2, Page 2, illetve Vandersloot 15, McBride 12, Hollingsworth 11, Lavender 10, Eldebrink 7, Turgut 4, Gruda 3, Caglar 3.A délutáni elődöntőben még bőven akadtak foghíjas lelátók a soproni csarnokban, de a magyar bajnok esti fellépésére már csaknem megtelt a Novomatic Aréna, csak a városban a döntőbe jutást ünneplő jekatyerinburgi tábor székei maradtak üresen. A házigazdák második Final Fourjukra készülődtek, miután 2009-ben Salamancában két vereséggel a negyedik helyen végeztek. Abból az együttesből csak a szerb Jelena Milovanovic maradt hírmondónak, rajta kívül - még pécsi színekben - Fegyverneky Zsófia szerepelt már az Euroliga végjátékában.Az újonc isztambuliaknál több ismerős arc is akadt: Courtney Vandersloot honosítottként pályára lépett a magyar válogatottban, Kayla McBride - az alapszakasz legjobb dobója - egy idényt Sopronban töltött, míg az amerikai-török Quanitra Hollingsworth bajnok lett a Győrrel 2012-ben. A Yakin Dogu többi sztárja közül a 37 éves belga Ann Wauters 12. (!) négyes döntőjére érkezett, a francia Sandrine Gruda pedig olimpiai ezüstérme mellett WNBA- és Európa-bajnoki címmel is büszkélkedhet. A törökök formájáról sokat elárul, hogy megnyerték az utóbbi öt hazai és nemzetközi sorozatot, amelyben elindultak, tavaly többek között az Európa Kupát is. Ami a soproni közelmúltat illeti, a szurkolók szívesen emlegetik, hogy míg két éve 1/13-as mérleggel sereghajtóként zárt a csapat az Euroligában, addig kedvenceik idén 10/4-gyel másodikok lettek a címvédő Kurszk mögött csoportjukban, majd meglepetésre az esélyesebb Fenerbahcét is elbúcsúztatták a negyeddöntőben. A túloldalon a szélvészgyors Vandersloot kezdte meg a pontgyártást - akinek a 2015-ös Eb-ről is ismerős lehetett a csarnok -, majd a csapatkapitány Fegyverneky is feliratkozott a táblára. A magyarok 2-7-ről Milovanovic vezetésével 13-7-re fordítottak, majd Vandersloot kisujja ficamodott ki, de a csapatorvos helyre rántotta, és a légiós hamarosan ismét a pályán volt. Ekkorra már hat soproni is eredményes volt, míg a török pontokat csak négy ember szállította. A második negyedben maradt a hétpontos előny, de Tina Jovanovic három személyi hibával a kispadra ült.A mezőny legjobbjává előlépő Angela Salvadores 11. pontjával hamarosan 28-17-re megléptek a házigazdák, majd 14 pontra nőtt a különbség (33-19). A nagyszünetben Yvonne Turner dudaszós duplájával 40-30 volt az állás. Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy a Sopron sokkal jobban dobta a kétpontosokat (54, illetve 33 százalék), a palánk alól háromszor annyi pontot szerzett, mint ellenfele (30, illetve 10), cserejátékosai pedig 11 pontot hoztak össze a Yakin Dogu nullájával szemben. Roberto Iniguez együttese úgy vezetett magabiztosan, hogy mindössze egy büntetőt dobhatott 20 perc alatt, míg a vendégek 14-et. Térfélcsere után három percig nem született kosár, majd Fegyverneky hármasát követően 48-32-nél a török edző időt kért. Ennek ellenére nemsokára 51-32 állt a nagyórán, azaz a rivális hat és fél perc alatt csupán két pontot szerzett. A soproni kispadnak kiosztott technikai hiba miatt a keményebben védekező Yakin Dogu három büntetőt dobhatott, aztán Vandersloot és Olcay Cakir Turgut triplája révén az utolsó játékrész 56-46-ról indult. Az isztambuliak rövid időre tíz ponton belülre kerültek, ám a háromezres közönség átsegítette a hazaiakat a holtponton, Turner újabb hármasával 61-48-ra nőtt az előny.Ekkor váratlanul erőre kapott az ellenfél, és egy 14-0-s rohammal megfordította a meccset. A sokkoló soproni rövidzárlatnak Turner vetett véget, az utolsó perc 65-65-tel kezdődött. Milovanovic 1.2 másodperccel a vége előtt triplát dobott, majd a törökök nem tudták bedobni a labdát, így végül a zöld-sárgák ünnepelhettek. A soproniak ellenfele a vasárnap 20 órakor kezdődő fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz. Magyar csapat még sosem vívott Euroliga-döntőt, a Sopron 2009-ben és a Pécs 2005-ben negyedik, továbbá a Pécs 2001-ben és 2004-ben harmadik lett a Final Fourban. Korábban: Jekatyerinburg (orosz)-Dinamo Kurszk (orosz) 84-77 (23-21, 19-22, 27-16, 15-18)Női kosárlabda Euroliga, négyes döntő, Sopron10.p.: Szenzációs soproni győzelem!10.p.: Miénk a labda! Ezt már meg kell nyerni. Soproni időkérés.10.p.: Hihetetlen! Milovanovic triplát dob! 1,2 másodperc van hátra, fél lábbal a döntőben a Sopron.10.p.: Egy török pont büntetőből. Jön az utolsó 1 perc. Egál.10.p.: Turner visszaszerzi a vezetést.9.p.: Török két pont. 1 ponttal mennek a vendégek. Soproni időkérés.9.p.: Turnerben bízhatunk talán a legjobban, úgy tűnik, ő nem ijed meg a győzelemtől.9.p.: Turner megtöri a jeget! Újra vezetünk, na végre!9.p.: Eddig összesen bő 1 percig vezetett a török csapat. És most a legrosszabbkor.8.p.: Büntetőkkel már vezetnek a törökök.8.p.: Utolsó 3 percen belül, pokolian nehéz lesz.7.p.: 1 pontra olvadt a soproni előny.7.p.: 3 pontra jönnek fel a törökök, elvesztette a fonalat a Sopron, ez nem kérdés most már.6.p.: Fegyverneky kosarát nem adják meg a bírók. Sajnos tényleg időn túl volt.6.p.: 5 pont már csak a soproni előny. Váratlanul meleg lesz a vége.6.p.: 7 pontra olvad a soproni előny. Nagyon kellene egy hazai kosár.5.p.: 9 ponton belül a törökök. Soproni időkérés jókor.4.p.: Szép török támadás. 6 percen belül.3.p.: Turner kétszer dobhat triplát, most egyik sem jó. Ettől függetlenül panaszunk nem lehet az amerikai játékosra.3.p.: Turner triplát dob! Az a jó, hogy mindig van soproni válasz, nem is akármilyen, a török felzárkózásra.2.p.: Salvadores szerzi az első kosarat az utolsó negyedben. Crvendakic is begyűjti a negyedik hibáját. Neki nagyon nem kellene kipontozódnia, talán a soproni védelem legerősebb pontja.2.p.: Soproni labdaszerzés.1.p.: Fegyverneky triplája rossz.10.p.: Az utolsó szó a törököké - triplával.10.p.: Turner újabb csodaszép egyéni akciója.10.p.: Török tripla jó. Ezt nem kellett volna.9.p. Turner triplája rossz, de marad nálunk a labda.9.p.: Másfél perc az utolsó negyedig, 14 pont a soproni előny. Most kell őrizni vagy inkább növelni az előnyt.8.p.: 13 pontra jön fel a török csapat. Ennél is rosszabb hír, hogy Jovanovicnak és Salvadoresnek már négy hibája van.8.p.: Két pontot farag a török csapat.8.p.: A bírók nem adják meg Jovanovic tripláját.7.p.: Kimaradt ismét az egyik török büntető.7.p.: Újabb soproni tripla!6.p.: Rövid török tripla. Egyre inkább az az érzésünk, hogy kockáztatniuk kell a vendégeknek. És nekünk ez jó!5.p.: Fegyverneky Zsófi óriási triplát dob, zseniális volt! Török időkérés.4.p. Soproni tripla Turnertől. 13 ponttal megyünk.3.p.: Page szeri az első kosarat! A Sopronnak!2.p.: Még nincs kosár a 3. negyedben.1.p.: Soproni labdaszerzéssel indul a 3. negyed.10.p.: Turner óriásit játszott! Labdát szerzett majd, saját térfélről indulva szerezte a 2. negyed utolsó pontjait. 10 pont az előny a félidőben.9.p.: Nyolc pontra olvad a soproni előny. Most kellene meghajtani a második negyed végét.9.p.: A törökök "törik meg a kosárcsendet".9.p.: Sem a Sopron, sem a vendégek nem tudnak kosarat szerezni.8.p.: Miénk a lepattanó, majd két pont.8.p.: Török tripla és még egy büntető is kosár.8.p.: Turner büntetője is jó!7.p.: Nem tudnak közelebb kerülni a soproniakhoz a törökök.6.p.: Szépítenek a törökök, de gyorsan jön a soproni válasz: újabb sikeres tripla!5.p.: Már 13 pont az előny.4.p.: Salvadores triplát dob! Először 10 pont felett a hazai előny. Török időkérés.3.p.: Salvadores és Jovanovic növeli a hazaiak előnyét.2.p.: Büntetővel együtt három pontot szereznek a vendégek, négy pontra csökken a soproni előny. Hazai időkérés.2.p.: Turner triplája rossz.1.p.: Ebben a negyedben sem mennek a büntetők a törököknek, de a lepattanót megszerezték és kosárat dobtak.1.p.: Soproni kosárral kezdődik a második 10 perc.10.p.: A soproni hárompontos nem lett kosár. 7 pontos előnnyel zárul az első negyed.10.p.: Gyors soproni válasz.10.p.: 5 pontra jönnek fel a törökök.9.p.: Ismét kihagyott török büntető.8.p.: Remek soproni szerelés után gyors támadás, újabb hazai pontok.8.p.: Turner csodálatosan tört be és szerzett soproni pontokat!8.p.: Újabb rossz büntető a törököktől, idegesek a csapatok, érthetően.7.p.: Egymásután két soproni tripla kísérlet rossz.7.p.: Büntetőből szépítenek a törökök.6.p.: Újabb soproni pontoknak örülhetünk.6.p.: Büntetőt dobhatnak a törökök, de nem élnek a lehetőséggel.5.p.: Amitől tartani lehetett, nem következett be: a törökök úgy tűnik, nem tudnak a meccs elején meglépni. Sőt, a török mester időt kért.5.p.: Fegyverneky Zsófia triplát dob!5.p.: Újra a Sopronnál a labda.4.p.: Két villámgyors soproni támadás, vezetünk!3.p.: Végre soproni kosár!3.p.: Tovább nő a vendégek előnye.3.p.: 3 ponttal mennek a törökök2.p.: Fegyverneky egyenlít.1. p.: Az első pontok a török csapaté.Európa legjobb kosarasai a Hűség városában. Szakértők szerint nem a soproni csapat az esélyes, de egy meccsen minden megtörténhet a törökök ellen. Pályán a soproni csapat, mostantól szurkoljunk erősen!Az Arénában az utolsó szög is a helyére került ahhoz, hogy méltó módon fogadják Európa négy legjobb női kosárlabda-csapatát, a FIBA vezetőit és persze a szurkolókat.A női kosárlabda Euroliga soproni négyes döntőjének csapatai:alapítás éve: 1994legnagyobb sikerek: Euroliga-győztes (2017), Euroliga-bronzérmes (2015), Európa Kupa-győztes (2012), Európa Kupa-ezüstérmes (2014), orosz bajnok (2017), 2x Orosz Kupa-győztes (2015, 2016)vezetőedző: Lucas Mondelo (spanyol)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 14 győzelem/0 vereség, a negyeddöntőben 2-0 a Schio ellenalapítás éve: 1938legnagyobb sikerek: 3x Euroliga-győztes (2003, 2013, 2016), Euroliga-ezüstérmes (2015), 7x Euroliga-bronzérmes (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017), 11x orosz bajnok, 8x Orosz Kupa-győztesvezetőedző: Miguel Mendez (spanyol)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 11 győzelem/3 vereség, a negyeddöntőben 2-0 az USK Praha ellenalapítás éve: 1988legnagyobb sikerek: Európa Kupa-győztes (2017), török bajnok (2017), 2x Török Kupa-győztes (2017, 2018)vezetőedző: Zafer Kalaycioglu (török)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 12 győzelem/2 vereség, a negyeddöntőben 2-0 a Bourges ellenFegyverneky Zsófia - mezszám: 4, született: 1984.09.29., magasság: 176 cm, EL-pontátlag: 6,2 pontAngela Salvadores (spanyol) - 5, 1997.03.10., 178 cm, 5,1 pontWeninger Virág - 9, 1997.06.20., 178 cm, 0,6 pontAleksandra Crvendakic (szerb) - 11, 1996.03.17., 187 cm, 15,7 pontCzukor Dalma - 12, 1999.03.29., 183 cm, 0 pontHatár Bernadett - 14, 1998.08.24., 208 cm, 2,6 pontTina Jovanovic (szerb) - 15, 1991.01.12., 192 cm, 10,9 pontBöröndy Dominika - 16, 1997.09.04., 168 cm, 0 pontYvonne Turner (amerikai/magyar) - 22, 1987.10.13., 176 cm, 13,8 pontJelena Milovanovic (szerb) - 32, 1989.04.28., 190 cm, 10,5 pontDubei Debóra - 41, 1997.01.04., 183 cm, 2,4 pontDanielle Page (amerikai/szerb) - 52, 1986.11.14., 188 cm, 7,8 pontvezetőedző: Roberto Iniguezmásodedző: Carlos Canteroügyvezető: Török Zoltánalapszakasz (10 győzelem/4 vereség):Sopron Basket-Galatasaray (török) 72-55Polkowice (lengyel)-Sopron Basket 70-73Sopron Basket-Dinamo Kurszk (orosz) 74-88ESBVA-LM (francia) - Sopron Basket 73-83Sopron Basket-Castors Braine (belga) 83-59Sopron Basket-USK Praha (cseh) 71-79Bourges (francia)-Sopron Basket 76-65Galatasaray-Sopron Basket 73-75Sopron Basket-Polkowice 70-53Dinamo Kurszk-Sopron Basket 86-66Sopron Basket - ESBVA-LM 82-56Castors Braine-Sopron Basket 61-66USK Praha-Sopron Basket 61-77Sopron Basket-Bourges 57-50negyeddöntő (2/1):Sopron Basket-Fenerbahce (török) 55-60Fenerbahce-Sopron Basket 72-78Sopron Basket-Fenerbahce 67-46összesen: 12 győzelem/5 vereség