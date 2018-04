A Sopron ott van az Euroliga döntőjében! Óriási mérkőzésen győzött a Sopron Basket az elődöntőben

Elődöntő

"Sokat vártunk erre a pillanatra. Az edzőnkön kívül talán senki sem gondolta volna, hogy eljuthatunk idáig. Élvezni szeretnénk minden percét" - jelentette ki Fegyverneky Zsófia csütörtökön. Részletek itt >>

A házigazda Sopron Basket 68-65-re legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjének második elődöntőjében. A magyar bajnok ellenfele a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz. A magyar bajnok 2-7-tel kezdett az újonc isztambuliak ellen, ám egy 11-0-s rohammal fordított, és a második negyedben már 13 ponttal elhúzott. A csaknem telt ház által hajtott hazaiaknál a spanyol Angela Salvadores és a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia vitte a prímet, de az előny a nagyszünetre tíz pontra olvadt (40-30). A harmadik negyed után is tíz pont volt a különbség, de aztán váratlanul megtorpant a Sopron, és a hajrában átvették a vezetést a törökök. A mérkőzést Jelena Milovanovic triplája döntötte el 1.2 másodperccel a vége előtt. Magyar csapat először jutott be az Euroliga döntőjébe.Női kosárlabda Euroliga, négyes döntő, Sopron10.p.: Szenzációs soproni győzelem!10.p.: Miénk a labda! Ezt már meg kell nyerni. Soproni időkérés.10.p.: Hihetetlen! Milovanovic triplát dob! 1,2 másodperc van hátra, fél lábbal a döntőben a Sopron.10.p.: Egy török pont büntetőből. Jön az utolsó 1 perc. Egál.10.p.: Turner visszaszerzi a vezetést.9.p.: Török két pont. 1 ponttal mennek a vendégek. Soproni időkérés.9.p.: Turnerben bízhatunk talán a legjobban, úgy tűnik, ő nem ijed meg a győzelemtől.9.p.: Turner megtöri a jeget! Újra vezetünk, na végre!9.p.: Eddig összesen bő 1 percig vezetett a török csapat. És most a legrosszabbkor.8.p.: Büntetőkkel már vezetnek a törökök.8.p.: Utolsó 3 percen belül, pokolian nehéz lesz.7.p.: 1 pontra olvadt a soproni előny.7.p.: 3 pontra jönnek fel a törökök, elvesztette a fonalat a Sopron, ez nem kérdés most már.6.p.: Fegyverneky kosarát nem adják meg a bírók. Sajnos tényleg időn túl volt.6.p.: 5 pont már csak a soproni előny. Váratlanul meleg lesz a vége.6.p.: 7 pontra olvad a soproni előny. Nagyon kellene egy hazai kosár.5.p.: 9 ponton belül a törökök. Soproni időkérés jókor.4.p.: Szép török támadás. 6 percen belül.3.p.: Turner kétszer dobhat triplát, most egyik sem jó. Ettől függetlenül panaszunk nem lehet az amerikai játékosra.3.p.: Turner triplát dob! Az a jó, hogy mindig van soproni válasz, nem is akármilyen, a török felzárkózásra.2.p.: Salvadores szerzi az első kosarat az utolsó negyedben. Crvendakic is begyűjti a negyedik hibáját. Neki nagyon nem kellene kipontozódnia, talán a soproni védelem legerősebb pontja.2.p.: Soproni labdaszerzés.1.p.: Fegyverneky triplája rossz.10.p.: Az utolsó szó a törököké - triplával.10.p.: Turner újabb csodaszép egyéni akciója.10.p.: Török tripla jó. Ezt nem kellett volna.9.p. Turner triplája rossz, de marad nálunk a labda.9.p.: Másfél perc az utolsó negyedig, 14 pont a soproni előny. Most kell őrizni vagy inkább növelni az előnyt.8.p.: 13 pontra jön fel a török csapat. Ennél is rosszabb hír, hogy Jovanovicnak és Salvadoresnek már négy hibája van.8.p.: Két pontot farag a török csapat.8.p.: A bírók nem adják meg Jovanovic tripláját.7.p.: Kimaradt ismét az egyik török büntető.7.p.: Újabb soproni tripla!6.p.: Rövid török tripla. Egyre inkább az az érzésünk, hogy kockáztatniuk kell a vendégeknek. És nekünk ez jó!5.p.: Fegyverneky Zsófi óriási triplát dob, zseniális volt! Török időkérés.4.p. Soproni tripla Turnertől. 13 ponttal megyünk.3.p.: Page szeri az első kosarat! A Sopronnak!2.p.: Még nincs kosár a 3. negyedben.1.p.: Soproni labdaszerzéssel indul a 3. negyed.10.p.: Turner óriásit játszott! Labdát szerzett majd, saját térfélről indulva szerezte a 2. negyed utolsó pontjait. 10 pont az előny a félidőben.9.p.: Nyolc pontra olvad a soproni előny. Most kellene meghajtani a második negyed végét.9.p.: A törökök "törik meg a kosárcsendet".9.p.: Sem a Sopron, sem a vendégek nem tudnak kosarat szerezni.8.p.: Miénk a lepattanó, majd két pont.8.p.: Török tripla és még egy büntető is kosár.8.p.: Turner büntetője is jó!7.p.: Nem tudnak közelebb kerülni a soproniakhoz a törökök.6.p.: Szépítenek a törökök, de gyorsan jön a soproni válasz: újabb sikeres tripla!5.p.: Már 13 pont az előny.4.p.: Salvadores triplát dob! Először 10 pont felett a hazai előny. Török időkérés.3.p.: Salvadores és Jovanovic növeli a hazaiak előnyét.2.p.: Büntetővel együtt három pontot szereznek a vendégek, négy pontra csökken a soproni előny. Hazai időkérés.2.p.: Turner triplája rossz.1.p.: Ebben a negyedben sem mennek a büntetők a törököknek, de a lepattanót megszerezték és kosárat dobtak.1.p.: Soproni kosárral kezdődik a második 10 perc.10.p.: A soproni hárompontos nem lett kosár. 7 pontos előnnyel zárul az első negyed.10.p.: Gyors soproni válasz.10.p.: 5 pontra jönnek fel a törökök.9.p.: Ismét kihagyott török büntető.8.p.: Remek soproni szerelés után gyors támadás, újabb hazai pontok.8.p.: Turner csodálatosan tört be és szerzett soproni pontokat!8.p.: Újabb rossz büntető a törököktől, idegesek a csapatok, érthetően.7.p.: Egymásután két soproni tripla kísérlet rossz.7.p.: Büntetőből szépítenek a törökök.6.p.: Újabb soproni pontoknak örülhetünk.6.p.: Büntetőt dobhatnak a törökök, de nem élnek a lehetőséggel.5.p.: Amitől tartani lehetett, nem következett be: a törökök úgy tűnik, nem tudnak a meccs elején meglépni. Sőt, a török mester időt kért.5.p.: Fegyverneky Zsófia triplát dob!5.p.: Újra a Sopronnál a labda.4.p.: Két villámgyors soproni támadás, vezetünk!3.p.: Végre soproni kosár!3.p.: Tovább nő a vendégek előnye.3.p.: 3 ponttal mennek a törökök2.p.: Fegyverneky egyenlít.1. p.: Az első pontok a török csapaté.Európa legjobb kosarasai a Hűség városában. Szakértők szerint nem a soproni csapat az esélyes, de egy meccsen minden megtörténhet a törökök ellen. Pályán a soproni csapat, mostantól szurkoljunk erősen!Az Arénában az utolsó szög is a helyére került ahhoz, hogy méltó módon fogadják Európa négy legjobb női kosárlabda-csapatát, a FIBA vezetőit és persze a szurkolókat.A női kosárlabda Euroliga soproni négyes döntőjének csapatai:alapítás éve: 1994legnagyobb sikerek: Euroliga-győztes (2017), Euroliga-bronzérmes (2015), Európa Kupa-győztes (2012), Európa Kupa-ezüstérmes (2014), orosz bajnok (2017), 2x Orosz Kupa-győztes (2015, 2016)vezetőedző: Lucas Mondelo (spanyol)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 14 győzelem/0 vereség, a negyeddöntőben 2-0 a Schio ellenalapítás éve: 1938legnagyobb sikerek: 3x Euroliga-győztes (2003, 2013, 2016), Euroliga-ezüstérmes (2015), 7x Euroliga-bronzérmes (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017), 11x orosz bajnok, 8x Orosz Kupa-győztesvezetőedző: Miguel Mendez (spanyol)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 11 győzelem/3 vereség, a negyeddöntőben 2-0 az USK Praha ellenalapítás éve: 1988legnagyobb sikerek: Európa Kupa-győztes (2017), török bajnok (2017), 2x Török Kupa-győztes (2017, 2018)vezetőedző: Zafer Kalaycioglu (török)a 2017/2018-as EL-szezon alapszakaszmérlege: 12 győzelem/2 vereség, a negyeddöntőben 2-0 a Bourges ellenFegyverneky Zsófia - mezszám: 4, született: 1984.09.29., magasság: 176 cm, EL-pontátlag: 6,2 pontAngela Salvadores (spanyol) - 5, 1997.03.10., 178 cm, 5,1 pontWeninger Virág - 9, 1997.06.20., 178 cm, 0,6 pontAleksandra Crvendakic (szerb) - 11, 1996.03.17., 187 cm, 15,7 pontCzukor Dalma - 12, 1999.03.29., 183 cm, 0 pontHatár Bernadett - 14, 1998.08.24., 208 cm, 2,6 pontTina Jovanovic (szerb) - 15, 1991.01.12., 192 cm, 10,9 pontBöröndy Dominika - 16, 1997.09.04., 168 cm, 0 pontYvonne Turner (amerikai/magyar) - 22, 1987.10.13., 176 cm, 13,8 pontJelena Milovanovic (szerb) - 32, 1989.04.28., 190 cm, 10,5 pontDubei Debóra - 41, 1997.01.04., 183 cm, 2,4 pontDanielle Page (amerikai/szerb) - 52, 1986.11.14., 188 cm, 7,8 pontvezetőedző: Roberto Iniguezmásodedző: Carlos Canteroügyvezető: Török Zoltánalapszakasz (10 győzelem/4 vereség):Sopron Basket-Galatasaray (török) 72-55Polkowice (lengyel)-Sopron Basket 70-73Sopron Basket-Dinamo Kurszk (orosz) 74-88ESBVA-LM (francia) - Sopron Basket 73-83Sopron Basket-Castors Braine (belga) 83-59Sopron Basket-USK Praha (cseh) 71-79Bourges (francia)-Sopron Basket 76-65Galatasaray-Sopron Basket 73-75Sopron Basket-Polkowice 70-53Dinamo Kurszk-Sopron Basket 86-66Sopron Basket - ESBVA-LM 82-56Castors Braine-Sopron Basket 61-66USK Praha-Sopron Basket 61-77Sopron Basket-Bourges 57-50negyeddöntő (2/1):Sopron Basket-Fenerbahce (török) 55-60Fenerbahce-Sopron Basket 72-78Sopron Basket-Fenerbahce 67-46összesen: 12 győzelem/5 vereség