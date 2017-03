A saját térfeléről dobott utolsó másodperces kosarat - videó

Három meccset rendeztek csak az NBA-ben csütörtök este, de így is volt esemény. Például az, hogy a tavalyi döntős Golden State Warriors közel két év után kapott ki sorban két meccsen – kedden a Washington Wizards verte őket, most pedig a Chicago Bulls ellen voltak meglepően hatástalanok.A nap jelenetét az Oklahoma City Thunder-játékos Taj Gibson hozta a Portland elleni meccs szünete előtt: jó 20 méterről vállalt el egy dudaszós dobást, ráadásul inkább úgy dobta, mintha amerikaifocizna, de a kosár így is jó lett - írja az Index Érdemes nézni a videón a palánk alatt tehetetlenül álló Pat Connaughtont, aki rettentő csalódottan követi le fejjel a labda mozgását, ahogy az a tökéletes ívű dobás után leesik a gyűrűből.A végül vesztes Thunderben Russell Westbrook – ezúttal tripla-dupla nélkül – 45 pontig jutott, sorban harmadik meccsén ment 40 pont fölé. Nem is ez volt az első hárommeccses ilyen szériája a szezonban, utoljára Kobe Bryant volt képes rá, hogy egy idényen belül legalább kétszer ilyen sorozatot hozzon össze.