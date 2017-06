Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy egy portugál lap szerint Ronaldó elhagyja a Reál Madidrot, de még az országból is távozni készül az ellene indított adócsalási per miatt.Azonban Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke, nem tud Cristiano Ronaldo távozási szándékáról. Az elnök hangsúlyozta: nem érkezett ajánlat a portugál sztárfutballistáért.A klubvezető egy rádióinterjúban beszélt erről, hozzátéve, hogy Alvaro Moratáért és James Rodríguezért sem jelentkezett be senki. A Marca című sportlap keddi számában Pérez kijelentette: "Ronaldo a Real Madrid játékosa és az is marad."

Az A Bola című portugál sportnapilap pénteki számában arról írt, hogy a 32 éves Ronaldo elhagyná a Real Madridot és Spanyolországot az ellene indított adócsalási per miatt. A spanyol ügyészség múlt kedden közölte, hogy a portugál labdarúgó 2011 és 2014 között 14,76 millió euró (4,5 milliárd forint) adót nem fizetett be az államkasszába. Ráadásul mindezt tudatosan tette: egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan rejtette el a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét. Ha a portugál válogatott csapatkapitányát bűnösnek találná a bíróság, legalább 15 hónapos börtönbüntetés várna rá, amelyet azonban büntetlen előélete miatt valószínűleg nem kellene letöltenie.Eközben az olasz Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy a portugál támadó jó kapcsolatot ápol a Real volt, a Bayern München jelenlegi edzőjével, Carlo Ancelottival, aki kapocs lehet a klubváltásában. Karl-Heinz Rummenigge, a bajor futballklubot működtető gazdasági társaság vezérigazgatója ugyanakkor hétfőn sietett leszögezni, hogy ez csak pletyka, minden alapot nélkülöz.A Real Madrid elnöke az állítólagos adócsalási ügyről is beszélt a rádióinterjúban, úgy fogalmazott: az egész nagyon furcsa.

Az egész ügyről az újságokból értesültem, és ez alapján nem akarok következtetéseket levonni. Amint lehet, beszélek Ronaldóval, s aztán majd meglátjuk, mi történik

- mondta Florentino Pérez.Ronaldo, aki az elmúlt idényben spanyol bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, jelenleg a nemzeti együttessel az oroszországi Konföderációs Kupán vesz részt.