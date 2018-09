A profizmus a pályán nem látszik - interjú az ETO ügyvezetőjével a kialakult helyzetről

Amikor Szentes Lázár lett a vezetőedző, a télen egyetlen futballista leigazolását kérte, Koszó Balázsét. Őt ki is vásároltuk a szerződéséből. Azt mondta, többeknek szeretné megadni a lehetőséget, hogy eldőljön, megfelelnek-e az ETO törekvéseinek. Március harmincadikán írt egy levelet a tulajdonosnak, amiben játékosokra lebontva adott egy jövőbe mutató szakmai értékelést. Miután Szentessel elváltak az útjaink, ezt a listát megmutattam Mészöly Gézának, aki úgy döntött: nála mindenki tiszta lappal indul. Végül Beliczky Gergővel nem számolt a szakvezető, Mervó Bencét pedig több új játékosunkhoz hasonlóan a vezetőedzővel egyeztetve, ETO-s múltja és kötődése miatt igazoltuk. Mészöly szerződtetése előtt egy futballista került ide, Jakab Dávid, de az ő személyéről is egyeztettünk vele. Igaz, rá nem nagyon számított a szakvezető. Ezzel az esettel már cáfolom is azokat a pletykákat, hogy beleszólnék a csapat összeállításába. Felháborítónak tartom, hogy egyesek ilyeneket híresztelnek. A napjaim jelentős részét kitölti az ügyvezetői feladatkörömből adódó munkák elvégzése, a sportszakmai részből Szentes Lázár érkezése óta teljes mértékben háttérbe vonultam függetlenül attól, hogy a sportigazgatói munkakör is a pozícióim közé tartozik, azonban ezt érdemben nem tudom ellátni.