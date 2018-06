A panamai kapitány szerint rengeteget tanulhatnak a nagy vereségekből is

A CONCACAF-zónából nagy meglepetésre - többek között az Egyesült Államok csapatát is megelőzve - kijutott közép-amerikai együttes Belgiumtól 3-0-ra, vasárnap Angliától 6-1-re kapott ki, s csütörtökön a szintén búcsúzó Tunézia elleni találkozóval köszön el a vb-től.



"Két fantasztikus együttessel kellett megmérkőznünk, ami nagyszerű, mert így tudunk tanulni, levonni a megfelelő tanulságokat, s megállapítani pontosan, hogy hol is tartunk" - mondta a kolumbiai Hernan Dario Gomez, aki 1998-ban hazája, majd négy évvel később Ecuador nemzeti együttesével szerepelt vb-n.



A tréner szerint a világbajnokságon kiváló csapatok szerepelnek, ezek játékosai remek fizikummal vannak megáldva, taktikailag és technikailag is nagyszerűek, jól támadnak le és nagyon szervezettek.



"Nagyon élvezem a meccseket, boldog vagyok, hogy itt lehetek, az persze sajnálatos, hogy máris kiestünk" - jegyezte meg az edző.



Gomez azt is igyekezett hangsúlyozni, hogy játékosaival történelmet írtak.



"Mi lehetünk a példa, örökséget hagyunk Panamában" - hangsúlyozta a szakember, aki szerint egy játékos életében az egyik legszebb dolog, ha világbajnokságon szerepelhet.



A panamai csapat vasárnap 0-6-nál megszerezte történetének első vb-gólját, mely után a pályán a játékosok és a nézőtéren a szurkolók is nagy ünneplésbe kezdtek. A lefújást követően nem sokkal a találatot jegyző 37 éves Felipe Baloy bejelentette, hogy a válogatottból biztosan visszavonul, de - ahogy fogalmazott - annak is 90 százalék a valószínűsége, hogy teljesen lezárja a karrierjét.