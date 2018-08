A nulláról kezdte újra a Soproni VSE

Soproni VSE



A patinás – három év múlva 100 éves lesz – sportegylet sok nagy sikert ért el az évtizedek folyamán, de a rossz gazdálkodás következtében több nagy bukást is.



– Az idei szezont a legrosszabb helyzetből, a nulláról kezdjük – mondta Mozsolits Jenő, a csapat edzője. – A játékoskeretünk összeállt, huszonöt futballistával dolgozunk, köztük több az 1986 és 1990 között született fiatal. Meghatározó labdarúgóink egytől egyig rutinosak: Mozsolits Szabolcs, Tama, Pintér, Böröcz és Lipták, rájuk építem a csapatot. A GYSEV-nek köszönhetően az anyagi gondjaink megoldottak, célunk a bajnokság megnyerése és a megyei II. osztályba való feljutás. A hétvégi ágfalvi mérkőzésünket ugyan megnyertük, de a rekkenő hőségben déli tizenkét órakor bajnoki mérkőzést tartani nem normális.



Fertőd



Nyáron új elnökség alakult, Tóth István vette át az egyesület irányítását. A rutinos sportvezető aktív korában kapusként hódolt szenvedélyének, védett Gyirmóton és Fertődön is, így tisztán látja a javítanivalókat.

Finta Zoltán, a csapat új edzője az elnök hívó szavára érkezett a városba.



Az NB I-et is megjárt labdarúgóból avanzsált edzővé. Új csapatot épít, az előbbre lépéshez hároméves ciklusban gondolkodnak. A megyei II. osztályú működésük biztosított, de a támogatók felkutatására nagyobb hangsúlyt fektetnek. Tervük, hogy meghatározó csapatként szerepeljenek a bajnokságban.



Sopronkövesd



– Új kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, ebben a szezonban a csapatépítés a célunk – kezdte a beszélgetést Fehér Ferenc, aki játékoskorában fiatalon került a Soproni Postástól az élvonalbeli Videotonhoz. A csupa szív edző elégedett játékosaival, az utánpótlással, a körülményekkel és tudja, hogy sok munka kell a sikerhez a megyei másodosztályban is.



– Az első fordulóra kiírt találkozó időpontját – szombat dél – abnormálisnak tartom, ez a kezdés öt labdarúgónknak nem volt jó, mivel dolgoztak. Délutáni kezdéssel vagy vasárnapra össze lehetett volna hívni a labdarúgókat. Zökkenőmentesebbek akkor lesznek a bajnokságok, ha az MLSZ-ben figyelembe veszik a kiscsapatok gondjait – zárta elkeseredett mondandóját Fehér Ferenc edző.