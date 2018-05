A női egyenjogúság jegyében rendezik meg a Kick-box Világkupát Budapesten

Fehérben Busa Gabriella, a tavalyi budapesti világbajnokságon két aranyérmet nyert magyar kick-boxos. (Fotó: Kovács Tamás/MTI)

Nagyjából a budapesti világbajnokság után csúcsosodtak ki ezek a zaklatási ügyek, majd jött a metoo-kampány, igazából ezek adták az ötletet. Ráadásul több sportágban volt korábban arra példa, hogy mennyivel másképp kezelik a nőket a sportban is. Mi is gesztust akartunk tenni azzal, hogy egy szintre emeljük a sportolókat. Így aztán amikor vége lett a világbajnokságnak, és a szervező bizottság nekifogott a Világkupa előkészületeinek, nem is volt kérdés, hogy ez lesz az egyik kezdeményezés, amit megvalósítunk

A május 18-20-án Budapesten sorra kerülő kick-box Világkupa nemcsak a sportág idei legnagyobb és legrangosabb Világkupája lesz, de több más különlegességgel is szolgál.A BOK Csarnokban sorra kerülő eseményre várhatóan még a tavalyi nagysikerű budapesti kick-box világbajnokságnál is több sportoló érkezik: a szervezők 40 országból legalább 1800 sportoló indulására számítanak.A Magyarországon immár 24. alkalommal megrendezendő Világkupa sportágtörténelmi lesz a pénzdíjazás szempontjából is: a legjobban szereplő hölgyek ugyanakkora összeget vihetnek haza, mint az erősebb nem képviselői.Mórádi Zsolt, aki tíz világbajnoki aranyával a sportág történetének legeredményesebb versenyzője – ebből kettőt a novemberi vb-n gyűjtött be –, ezúttal a szervezőbizottság egyik tagja lesz. A klasszis sportoló elárulta: a szexuális zaklatási világbotrányt követően döntöttek úgy, hogy a kiemeltté teszik a női egyenjogúságot.– nyilatkozta Mórádi Zsolt.A budapesti Világkupán így a férfiakkal egyenlő díjazásban részesül a pointfighting, a low-kick és a K1 szakágak valamennyi felnőtt női súlycsoportgyőztese, akárcsak a kick-light és a light-contact szabályrendszerek legjobb hölgyversenyzői és a győztes light-contactos csapat.A dicsőség mellett szintén jut pénzdíj a zenés formagyakorlat legkiválóbb női résztvevőjének, a full-contactos aranyérmeseknek, valamint annak a kick-boxos hölgynek, aki megnyeri az úgynevezett Grand Champion versenyszámot (ahol a pointfighting súlycsoportok első helyezettjei küzdhetnek meg egymással).