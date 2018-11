A Manchester City támadója bocsánatot kért Kassaitól

Raheem Sterling, a Manchester City támadója bocsánatot kért Kassai Viktortól, amiért a magyar játékvezető a Sahtar Donyeck elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen büntetőt ítélt miatta a házigazda angoloknak.



A találkozót Josep Guardiola esélyesebb csapata 6-0-ra nyerte meg, az ominózus esetnél, a 24. percig azonban még csak 1-0-ra vezetett, a végül háromgólos Gabriel Jesus büntetőjét követően viszont már 2-0-ra. Sterling a helyzet kapcsán - amikor betört a tizenhatoson belülre, és már csak a kifutó kapussal állt szemben - felidézte: meg akarta emelni a labdát, de aztán nem tudja, mi történt.



"Nem éreztem kontaktot, nem találtam el a labdát. Elnézést kérek a játékvezetőtől" - mondta a támadó, aki a földbe rúgott, és látványosan nagyot esett, Kassai pedig büntetőt ítélt.



Guardiola szerint a kispadról is látták, hogy nem történt szabálytalanság, és nem is érzik magukénak az olyan találatot, ami ilyen előzmények után születik. A spanyol edző hozzátette: talán Sterlingnek kellett volna figyelmeztetni a bírót annak tévedésére, illetve hangsúlyozta, hogy a videobíróval - amit a következő idénytől alkalmaznak a legrangosabb európai kupasorozatban - kiküszöbölhetőek lennének az ilyen hibák.



Paulo Fonseca, a vesztes ukrán együttes szakvezetője a büntetőt illetően "nevetségesnek" minősítette a játékvezető döntését. A portugál edző azonban sportszerűen kiemelte, hogy nem a jogtalan tizenegyes miatt kaptak ki, a hatgólos vereség után pedig nehéz véleményt formálni egy olyan büntetőről, amiről szerinte a stadionban a játékvezetőn kívül mindenki más látta, hogy nem kellett volna megadni.



A címvédő Real Madrid a cseh Plzen vendégeként aratott magabiztos, 5-0-s győzelmet. Az idegenbeli sikerrel három találkozót követően is százszázalékos a mutatója a múlt hétfőn ideiglenesen kinevezett vezetőedzőnek, Santiago Solarinak, így egyre nagyobb a valószínűsége, hogy az argentin szakember marad a csapat élén.



"Miért ne?" - kérdezett vissza a plzeni találkozón kétgólos Karim Benzema az őt arról faggató újságíróknak, hogy Solari maradjon-e a csapat vezetőedzője. "Nagyszerűen kijövünk vele, a szezon végéig mindenképpen maradhatna. Jó edző, mi pedig több önbizalommal játszunk" - emelte ki a francia támadó, aki immár 201 gólnál tart a Real Madrid játékosaként.



Solari ugyanakkor diplomatikusan nem foglalt állást a kérdésben. Csak a következő találkozóval akar foglalkozni - ez vasárnap a Celta Vigo elleni idegenbeli fellépés lesz a bajnokságban -, nem pedig azzal, hogy véglegesítik-e a poszton. A szerdai összecsapással kapcsolatban kifejtette: örül a győzelemnek, amely szerinte a játékosok érdeme. Csapatáról kifejtette: a BL-ben elképzelhetetlen úgy nyerni idegenben 5-0-ra, hogy közben a győztes együttes ne játszana "nagy meccset".



Pavel Vrba, a cseh házigazdák trénere szerint az önbizalmukra kemény csapást mért az ötgólos hazai vereség, melyet nehéz lesz feldolgozniuk.