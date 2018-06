A Liverpool ex- és jelenlegi klasszisa egymás ellen - Egyiptom-Uruguay 14 órától

A csütörtöki, 5-0-s orosz sikert hozó találkozót követően jön az A csoport másik két résztvevője: az afrikai selejtezőcsoportjában Ghánát viszonylag simán megelőző Egyiptom a kétszeres világbajnok Uruguay ellen próbál meg értékes pontot, vagy pontokat szerezni - előzetesen úgy kalkulálhattunk , hogy a világranglista 14. helyén álló Uruguay bizonyára tovább lép a csoportból, a második helyért pedig a Mohamed Szalah által vezetett Egyiptom és az oroszok küzdhetnek.



Ha már Szalah: bár az egyiptomi keretben több, Angliában légioskodó játékos is van, a Liverpool szélsője alapvetően meghatározhatja hazája válogatottjának játékát is. Csütörtökön Hector Cúper szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, ha semmi váratlan nem jön közbe, akkor Szalah a Bajnokok Ligája-döntőjében összeszedett sérüléséből felépülve, játszani tud már az "uruk" ellen is. A dél-amerikaiak félelmetes csatárduóval állhatnak fel, Luis Suarezt korábban imádták Liverpoolban - mióta a Barcelonához igazolt, alighanem ez az érzés változott. Társa a PSG kíméletlen támadója, Edinson Cavani lesz, az ő semlegesítésük kulcskérdés lehet Egyiptom számára.



A két válogatott egyébként legutóbb 2006-ban egy barátságos mérkőzésen találkozott egymással: akkor Uruguay 2-0-ra nyerni tudott. Várható kezdőcsapatok: Egyiptom: el-Hadari - Fati, Hegazi, Gaber, Abdel-Safi - Elneni, Hamed - Szalah, Szaid, Szobhi - Mohszen. Szövetségi kapitány: Héctor Cúper.

Uruguay: Muslera - Maxi Pereira, Gimenez, Godin, Laxalt - Nandez, Vecino, Bentancur, Rodriguez - Suarez, Cavani. Szövetségi kapitány: Óscar Tabárez.