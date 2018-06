A külügyminisztérium fokozott óvatosságot kér az oroszországi vb-re utazóktól

A konzuli szolgálat honlapján közzétett tájékoztatásban elsősorban arra kérik a kiutazó szurkolókat, hogy regisztráljanak a konzuli szolgálat weboldalán, hogy szükség esetén mielőbb segítséget nyújthassanak nekik.



Azt tanácsolják, hogy utazás előtt győződjenek meg, útlevelük érvényes-e. Az úti okmánynak a beutazástól még további hat hónapig érvényesnek kell lennie.



A fehérorosz és az orosz fél Minszkben aláírta azt a kétoldalú megállapodást, amely a külföldi állampolgárok belépésével kapcsolatos kérdéseket is szabályozza a labdarúgó-világbajnokság tekintetében. Ennek értelmében a szurkolói igazolvánnyal és érvényes útlevéllel rendelkezők vízummentesen utazhatnak be, illetve át mindkét ország területén, de kizárólag június 4. és július 25. között.



A szurkolói igazolványt a mérkőzésre szóló jegy megvásárlását követően kell kiváltani online vagy a szurkolói igazolványok kiadására az adott országban létrehozott kézbesítési pontokon. A szurkolói igazolványok egyes múzeumokba is kedvezményes belépést biztosítanak.



Ugyanakkor a szurkolói igazolvány sem a beutazáskor, sem a tartózkodás alatt nem helyettesíti az érvényes, sértetlen útlevelet.



A világbajnokságot Oroszország 11 városában rendezik meg, a mérkőzéseknek Jekatyerinburg, Kalinyingrád, Kazány, Moszkva, Nyizsnyij Novgorod, Rosztov na Donu, Szamara, Szaranszk, Szentpétervár, Szocsi és Volgográd ad otthont. Ezen városok közül jelenleg csak Moszkvába és Szentpétervárra lehet eljutni közvetlen repülőjárattal Magyarországról, a többi helyszínre csak átszállással.



A konzuli szolgálat javasolja, hogy az Oroszországon belüli utazáshoz a világbajnokság idejére üzembe állított különvonatokat vagy a nagyobb légitársaságok járatait vegyék igénybe. Azt nem ajánlják, hogy saját vagy bérelt gépjárművel utazzanak Oroszországba.



A jelentős földrajzi távolságokra tekintettel azt tanácsolják, hogy utazás előtt gondosan tervezzék meg az útvonalukat, a kiemelt érdeklődés miatt pedig mielőbb intézkedjenek a közlekedési eszközre szóló jegy megvásárlásáról, valamint a szállásfoglalásról.



A konzuli szolgálat a kiskorúak beutazásával kapcsolatban közölte: a vízummentes beutazáshoz érvényes útlevél és érvényes szurkolói igazolvány, valamint belépőjegy szükséges. A kiskorú születési anyakönyvi kivonata vagy annak hiteles másolata mindig legyen a kísérőnél. Amennyiben a 18. életévét még be nem töltött fiatal nem a szüleivel vagy csak az egyik szülővel utazik Oroszországba, javasolják, hogy a születési anyakönyvi kivonaton kívül a szülő(k) a külföldre utazáshoz hozzájáruló nyilatkozata (lehetőleg nemcsak magyar, hanem angol nyelven is) szintén legyen a kísérőnél.



A mérkőzések helyszínére a nézők csak érvényes jeggyel, szurkolói igazolvány birtokában, biztonsági ellenőrzést követőn léphetnek be. A stadionokba a belépés a mérkőzés kezdete előtt három órával vagy a szervezők által a jegyen meghatározott időpontban lehetséges.



A szervezők által tiltott tárgyakkal nem lehet belépni a stadionokba.



A világbajnokság zsúfolt helyszínein és a mérkőzéseknek otthont adó városok turisztikai pontjain is számítani lehet arra, hogy megemelkedik a kisebb bűncselekmények, lopások, zsebtolvajlások száma. Ezért javasolják, hogy csak a valóban szükséges iratokat vigyék magukkal, a készpénzt pedig belső zsebben tartsák.



A konzuli szolgálat kitért rá: Oroszország a terrorizmus tekintetében magas rizikófaktorú országnak számít, és biztonsági szempontból a fokozottan veszélyeztetett régiók közé tartozik. Ezért arra kérik az utazókat, hogy fokozott körültekintéssel járjanak el és fordítsanak kiemelt figyelmet a biztonsági előírások betartására. Különösen figyeljenek útlevelükre, amelynek pótlása a magyar külképviseletektől távol meglehetősen nehéz.