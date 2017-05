A klubelnök szerint túl is teljesítette céljait a Győri Audi ETO KC - fotók az évzáróról

A klubelnök szerint elérte, sőt túl is teljesítette idei céljait a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, amely a Bajnokok Ligáját és a bajnokságot megnyerte, a Magyar Kupában pedig második lett."A szezon előtt ugyanezen a helyen megfogalmaztuk a célokat, s akkor csak reméltük, hogy ezt el is tudjuk érni. Összességében sikeres idényt zártunk, s a következő esztendőben is ugyanilyet szeretnénk, úgy, hogy a Magyar Kupa-elsőséget is visszahódítjuk. Ezt várják tőlünk azok a szurkolók, akik rengeteget segítettek nekünk, ők azok, akik időt, pénzt nem sajnálva akár két napot is buszoznak azért, hogy a lelátóról szurkoljanak nekünk Rosztovba vagy Ikast városában."Az Audi-ETO első embere hozzátette: nehéz idény volt a pályán kívül is, de úgy véli, abban is jól zárták az évet."Tizenkét játékos szerződése járt le idén, de a támogatók és a szakmai munka jóvoltából megőrizhettük értékeinket és még erősítéseket is hozhattunk" - mondta Bartha Csaba.Borkai Zsolt, Győr polgármestere gratulált a női kézilabdázók sikereihez, és a város további támogatásáról biztosította a klubot. Beszédében kiemelte, egy csapat akkor eredményes, ha játékosai képesek együtt és egymásért küzdeni, és a Győri Audi ETO most ilyen volt.A rendezvényen Borkai Zsolt és Knáb Erzsébet, a névadó szponzor személyügyekért felelős ügyvezetője átvehetett egy-egy magyar bajnoki és BL-aranyérmet Bartha Csabától.A Győri Audi ETO KC május elején a hatodik BL-döntőjét vívta, és a macedón Vardar Szkopje elleni siker a harmadik győzelme volt 2013 és 2014 után. Mindháromszor Ambros Martín vezetőedző irányításával nyerte meg a legrangosabb trófeát a csapat. Az NB I-ből még egy mérkőzése van hátra, de már három fordulóval a zárás előtt biztosította 13. elsőségét.A győri együttes július végén kezdi meg a felkészülést a következő szezonra.