A kispadon kezdi a vasárnapi brazil-horvát edzőmeccset Neymar - de legalább már visszatér!

"A kispadon kezdi majd a meccset, hiszen a felépülése továbbra is folyamatban van, és a második félidőben lép majd pályára. Ez egy felkészülési mérkőzés az egész csapat számára, de azt még nem tudom, kinek a helyére állítom be" - nyilatkozta szombaton Adenor Leonardo Bacchi, közismert becenevén Tite szövetségi kapitány.



A Paris Saint-Germain 26 éves játékosa - aki a világ legdrágább futballistája - február végén sérült meg, ezért március elején meg kellett operálni a bokáját. A francia fővárosba május elején tért vissza, és klubjánál is edzésbe állt, majd csatlakozott hazája válogatottjához.



A Brazília-Horvátország felkészülési mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik Liverpoolban.



A dél-amerikaiak Svájccal, Costa Ricával és Szerbiával szerepelnek azonos csoportban a két hét múlva kezdődő oroszországi világbajnokságon.