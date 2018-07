A horvát kapitány tart csapata fáradtságától - ennek ellenére vidáman készültek a dalmátok - galéria

A szakember kiemelte: hat nap alatt két hosszabbításos mérkőzést játszottak - a nyolcaddöntőben a dán, a negyeddöntőben a házigazda orosz együttest búcsúztatták tizenegyespárbajban -, ami összesen 240 percnyi játékidőt jelent."Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szerda estére frissek legyünk, biztos vagyok abban, hogy az Anglia elleni mérkőzésre találunk energiát" - nyilatkozta Dalic.A csapat támadója, Mario Mandzukic viszont nem tart attól, hogy fáradtak lesznek a moszkvai találkozón."Már jó néhány éve várunk hasonló horvát lehetőségre, amihez most nagyon közel jutottunk. Az utolsó izzadtságcseppjeinket is a pályán hagyjuk, hogy elérjük a célunkat" - közölte a horvátok egyik kulcsembere.Az ellenfél csapatát erősíti Harry Kane, aki gólerős formáját a vb-re is megőrizte, jelenleg vezeti a góllövőlistát. A horvátok azonban nem aggódnak, hogy ezúttal a Tottenham Hotspur klasszisát kell semlegesíteniük."Minden tiszteletünk Kane-é, aki már hat gólt szerzett a vb-n, de mi már megállítottuk Lionel Messit és Christian Eriksent is, remélem, őt is sikerül" - mondta Dalic, aki bízhat abban, hogy a horvát védelem oszlopa, a Liverpoolban légióskodó Dejan Lovren már szerzett ehhez elég személyes tapasztalatot is.A horvátok erős középpályájukra is alapozhatnak, amelyben Luka Modric és Ivan Rakitic kap főszerepet. A Real Madridot erősítő Modric "nagyon nehéz, szoros és színvonalas" mérkőzésre számít az elődöntőben, bár szerinte ezen a vb-n minden meccs hasonló. Felhívta övéi figyelmét, hogy az angolok milyen veszélyesek a beadásokból, szögletekből és szabadrúgásokból kapu elé ívelt labdák után - a Svédország ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben mindkét angol gól hasonló szituációból született -, azok semlegesítésére pedig az eddigieknél is jobban kell koncentrálniuk.Az FC Barcelona játékosa, Rakitic szerint megvan a kellő lelkierejük, az egységük."Egy szív, egy lélek" - utalt a horvát válogatott játékosainak összetartására.A Horvátország-Anglia összecsapást a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezik szerdán 20 órától, a találkozó játékvezetője a török Cuneyt Cakir lesz. A vesztes szombaton a bronzmérkőzésen, a győztes vasárnap a döntőben játszhat, a másik ágon Franciaország és Belgium mérkőzik egymással kedden (ma) este, Szentpéterváron.