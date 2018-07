A horvát kapitány szerint Modric és Subasic akkor húzta ki a csapatot a bajból, amikor szükség volt rá

A Dániánál előzetesen lényegesen erősebbnek tartott horvát együttes vasárnap kifejezetten visszafogott játékot nyújtott, ennek ellenére a hosszabbítás hajrájában megnyerhette volna a meccset, ám Modric kihagyta a Rebic elleni szabálytalanságért megítélt 11-est. A Real Madrid irányítóját láthatóan megviselte a rontás, ám a büntetőpárbajban a rúgók között volt, és nem hibázott."Lenyűgözött, ahogy a hibája után is eltökélt maradt. Igazi kapitányként viselkedett, ami sokat elárul róla. El tudják képzelni, milyen állapotban lenne, ha másodszor is kihagyta volna" - tette fel a kérdést Dalic.A horvát szakvezető elismerte, hogy nem játszott jól együttese, és a 116. percben elhibázott 11-est követően felrémlett benne a 2008-as Európa-bajnokság negyeddöntője. Akkor drámai végjátékot követően veszített Horvátország Törökországgal szemben, úgy, hogy a 119. percben vezetést szerzett, ám egy perccel később gólt kapott, és a büntetőket a törökök rúgták jobban."Amikor Modric nem rúgta be a 11-est, mindannyiunknak Bécs jutott eszébe. De mindig hinni kell. A Jóisten visszaadta, amit akkor elvett. Az életben mindenhez kell szerencse" - mondta Dalic, aki a győzelem pillanatában azonnal a szurkolókhoz rohant, majd csatlakozott a pályán ünneplő játékosaihoz.A horvát futballisták elsősorban Danijel Subasicot éltették, aki a dánok három 11-esét is megfogta."Azt hiszem, valaki elejthette, de rendben van" - adott gyorsan helyzetjelentést a kaotikus ünneplésben kissé "túlszeretett" Subasicról a kapitány. - "Ő volt ma a mi hősünk. Három büntetőt védett, ami azért nem mindennapi. Akkor húzott ki minket a bajból, amikor szükségünk volt rá. Nagy köszönet jár neki."Dalic a csapat gyengébb játékával kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy a továbbjutás volt a cél."Nem volt igazán jó, amit mutattunk, nem játszottunk úgy, ahogy a korábbi meccseinken, de az eredmény volt a lényeg" - összegzett a szakvezető, aki már a spanyolokat kiejtő házigazda oroszok elleni negyeddöntőről is ejtett néhány szót. - "Nem lehetünk lekezelőek, a játékosaimnak is azt fogom mondani, hogy a vb legjobb csapata ellen lépnek majd pályára. Messzire jutottunk, de nem szeretnénk itt megállni. Igaz, biztosan az oroszok is így gondolkodnak.