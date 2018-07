A horvát csoda - publicisztika

A foci vb-döntők történetében 1958-ig és 1962-ig kell visszalapoznunk, hogy "kis focinemzetet" találjunk a fináléban. '58-ban a svédeket, '62-ben a cseheket verték Pelé vezetésével a brazilok. Azóta csak futballnagyhatalmaknak osztottak lapot a világ legnézettebb sporteseményén. Két nap múlva déli szomszédunknak több esélye lesz a döntőben, mint 56 és 60 éve a cseheknek, a svédeknek volt.

Attól függetlenül, hogy mi történik majd Moszkvában a franciák ellen, ez a horvát válogatott meghódította az emberek szívét. Nemcsak otthon, szerte a világban.



Kis észak-olasz kocsmában volt szerencsém nézni, ahogy oktatták Messi Argentínáját. Az olaszok mindegyik horvát gólnál üdvrivalgásban törtek ki. Nem olyan szurkolás volt ez, mint amikor magyar válogatott híján kénytelenek vagyunk más csapatot választani magunknak a vb-n. A kocsma törzsközönsége elismerését fejezte ki a horvát nemzeti tizenegynek a halálcsoport rangadóján. Az argentinoknak lőtt három gól örökre emlékezetes marad, különösen Rakitics kegyelemdöfése a 91. percben.



Vajon a horvátok hogy tudtak ennyi kiváló játékost nevelni? Labdarúgóik többsége kisgyerek volt a borzalmas délszláv háború idején, most jelentős részük klasszis európai csapatoknál keresi a kenyerét. Modrics a Real Madrid, Rakitics a Barca sztárja, van játékosuk a Juventusból, a Milanból és az Interből is.



Augusztusban kis időt biztos eltöltök majd 30-40 éves, ütött-kopott betonpályák mellett az adriai tengerparton. A horvát gyerekek többsége ugyanis ilyen körülmények között kergeti bőrt vagy pattogatja a kosárlabdát naphosszat. Nem zavarja őket a tűzforró nyár, a 35 fok - csak játszanak. Talán ezért is készülnek Zlatko Dalics tanítványai életük fellépésére vasárnap.