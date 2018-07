A horvát államfő hisz a győzelemben - Bármi lesz az eredmény, büszkék lesznek a csapatra

Hiszek a győzelemben, habár nem lesz könnyű, ezért teljes szívvel a labdarúgó-válogatott mellé kell állnunk - mondta Kolinda Grabar-Kitarociv horvát államfő vasárnap a zágrábi repülőtéren, mielőtt felszállt volna a moszkvai gépre, hogy elutazzon a világbajnokság döntőjére, ahol a horvát csapat a francia válogatottal mérkőzik meg.



Kiemelte: bármi történjen, büszkék lesznek a csapatra. Úgy vélte, a mérkőzés alatt újabb földrengések várhatók Zágrábban, Splitben, Fiumében és más városokban is. Szeizmológusok bizonyítottan kisebb rengéseket mértek Horvátország azon területein, ahol több ezer szurkoló ujjongott egyszerre az elődöntőben a horvát válogatott Anglia ellen szerzett góljai után.



A Természettudományi Egyetem földrengésmérő állomásán készült grafikonok alapján kisebb rengések keletkeztek szerdán 22 óra 20 perckor és 22 óra 37 perckor, pontosan akkor, amikor a horvátok gólt lőttek - számolt be róla korábban a horvát sajtó. Újságírói kérdésre válaszolva, hogy tud-e arról, hogy az egyik legkeresettebb személy Google-on, az államfő azt mondta: meglepődött ugyan, de szerinte ez pozitív dolog. Az embereknek tetszik, ha a politikusok, az államfők úgy viselkednek, mint a többi szurkoló, ez szimpatikussá teszi őket - fogalmazott.



"A piros-fehér szín, a mosoly az arcokon egy optimista, vidám nemzet benyomását keltik, és ilyen benyomást szeretnénk tenni a világra és az országra is " - húzta alá. Az államfő később Facebook-oldalán egy a repülőgépen készült videót is megosztott, ahol oroszul köszönte meg Oroszországnak a vendégszeretet és arra buzdította a gép utasait, hogy szurkoljanak vele



. "A horvát szurkolók nevében köszönöm Oroszországnak a vendégszeretetet. Kiváló házigazdák voltatok. Este pedig szurkoljatok Horvátországnak. Örüljünk együtt! Köszönjük, Oroszország!" - hangzik el a felvételen. A világbajnokság francia-horvát döntőjét 17 órakor rendezik a moszkvai Luzsnyiki Stadionban.