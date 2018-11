A harmadosztályú Csíkszereda kiejtette a román kupából a Dinamo Bucurestit

A Csíkszeredában játszott mérkőzésen a gól nélküli első félidő után a székelyföldi együttes két gyors góllal lepte meg a bukarestieket -A 48. percben Majzik Adrián szabadrúgásból szerzett vezetést, Magyari Szilárd pedig az 52. percben egy távoli bombával növelte a csíkiak előnyét. A Dinamó Dan Nistor két góljával gyorsan egyenlített, és a hosszabbítás második félidejében Mihai Neicutescu góljával a vezetést is megszerezte. A székelyföldi csapat azonban nem adta fel, és öt perccel a lefújás előtt Berde István egyenlített.A tizenegyesrúgások első sorozata sem döntötte el a párviadalt. Később azonban a Csíkszereda kapusa hárította a Dinamo utolsó 11-esét, és kivívta a továbbjutást. A közönség már ünnepelt, amikor a bíró jelezte: megismételteti az utolsó 11-est arra hivatkozva, hogy a csíkszeredai kapus a rúgás előtt elmozdult a gólvonalról. Bordás Dániel azonban a megismételt büntetőt is kivédte.A Román Kupában két székelyföldi csapat is bejutott a legjobb nyolc közé. A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szerdán 5-0-s győzelmet aratott a másodosztályú CS Mioveni otthonában.