A halálból született újjá a városházán - exkluzív interjú Csiszár Ákossal

Fotó: Magasi Dávid

Csiszár Ákos egykori labdarúgó, soproni fideszes önkormányzati képviselő ma hazatérhet a lőverekbeli szívszanatóriumból és szinte szó szerint új életet kezdhet.– Soha nem fogom elfelejteni azt a számomra majdnem tragikus napot, február huszonkettedikét – mondja immár mosolyogva Csiszár Ákos.Csütörtök volt, városi köz- gyűlés. A költségvetési vita felszólalása közben lett rosszul és esett össze az egykori sportolóból lett képviselő. Az égiek, a sors keze, valamint az azonnali segítség dr. Bendes Zoltán orvos-képviselő és Duschanek Máté, a hivatali dolgozó többszöri próbálkozása után sikerült visszahozni őt az életbe, majd átadni a gyorsan kiérkező mentőknek.– Már a hivatalban magamhoz tértem. Az első emlékem az, hogy Simon István alpolgármester térdel felettem és kiabál hozzám: „Gyere, Áki! Gyere! Ébredj fel! Küzdjél!" Utána a mentőben már végig öntudatomnál voltam.A stabilizálását követően Szombathelyre szállították, ahol prof. dr. Nagy Lajos és kollégái várták őt. A vizsgálatok szerint valószínű, hogy a túlhajszolt életmód, valamint egy lábon kihordott vírusos influenza vezethetett a képviselő szívének leállásához.A családján kívül a barátok és szinte egész Sopron, a magyar futballtársadalom is szorított Csiszár Ákosért ezekben a napokban. Szerencsére nemhiába.– Nagyon hálás vagyok, különösen életem megmentőinek, valamint dr. Molnár Ágnes képviselő asszonynak azért a sok-sok támogatásért, szeretetért, amit a mai napig is kapok – folytatja Csiszár Ákos. – Az elmúlt közel két hónap alatt annyi minden történt velem, hogy alig tudtam feldolgozni. A gyógyulásom alatt nagy erőt adott, hogy mindvégig éreztem az orvosok, a nővérek, a családom és a barátok gondoskodását. Gyógyulásom fontos állomása volt a fővárosi Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, ahol prof. dr. Gellér László egy ICD-készüléket ültetett be a szívem stabilizálására. Mint elmondták, ez a készülék akkor szükséges, ha a páciensnek nagyon gyors, szívmegállással fenyegető szívritmuszavara is volt. Az esetemben pedig ez történt. Ezután gondos rehabilitáció következett a soproni szívszanatóriumban. Dr. Tóth László és kollégái, a nővérektől a gyógytornászig, nagyon sokat tettek azért, hogy hat hét után távozhatok és az éjszakát pénteken már saját ágyamban tölthetem. Fontos számomra, hogy a rehabilitáció az otthonomban is folytatódjon, ebben segít Szegedi Róbert rehabilitációs és erőnléti szakember, aki egyben jóbarátom. Nagy boldogság számomra, hogy minden vizsgálati eredményem negatív és a szívem is egyre erősebb.A volt labdarúgóra – az FTC 2001-es bajnokcsapatának tagja, az SLC, a BVSC, a Győri ETO, a Matáv kiválósága volt –, majd klubelnökre és képviselőre a munkájában mindig a maximalizmus volt jellemző.– A hibáimból levontam a konzekvenciát, a jövőben nem fogok ilyen hőfokon égni. Most egyet szeretnék, százszázalékosan egészségesen visszatérni és optimális teherbírással dolgozni Sopronért és a labdarúgásért – mondta végül Csiszár Ákos, aztán elindult egy utolsó sétára a szívszanatórium kertjében.