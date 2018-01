A győri Szabó Ibolya példát mutat a futással

Nem mindennapi tettet vitt véghez nemrégiben dr. Szabó Ibolya. A győri orvos ugyanis lefutotta a klasszikus athéni maratont, mely a 35. volt a sorban. A viadalon 15 ezren álltak rajthoz, s mint azt Szabó Ibolya elmondta: nem az ellenfeleket, hanem önmagát szerette volna legyőzni.

„Sosem a gyorsaság motivált, a magam tempójában szeretem lefutni ezeket a távokat. Viszont sok versenynek olyan szintideje van, ami nekem nem fér bele. Idehaza például gyakran csak hat-hat és fél óra áll rendelkezésre, nekem viszont több idő kell a negyvenkét kilométer teljesítéséhez. Az athéni maratonon hét óra huszonhárom perc alatt értem célba. Felemelő érzés volt az egész, nagyon boldog voltam a célba érkezéskor" – kezdte a doktornő, aki két okból kezdett el futni.

„Az egyik ok, hogy 1989-ben volt egy komoly autóbalesetem, ami után azzal »riogattak«, hogy gondjaim lesznek az ízületeimmel. Ezt nem szerettem volna, így elkezdtem mozogni. Azért is tettem, mert a családomban is voltak betegek, s orvosként magam is látom a különbséget azon páciensek között, akik sportolnak, illetve akik mozgásszegény életmódot folytatnak. Így egy kicsit nekik is példát tudok mutatni, elhízottan, cigarettázva nem tudnék hiteles lenni a betegek szemében" – folytatta Szabó Ibolya dr., aki diákként egyébként kézilabdázott és úszott, de az ominózus baleset után a kilencvenes években kezdte újra el a rendszeres testmozgást.

„A futás mellett szeniortriatlonban is kipróbáltam már magamat. Az első félmaratont tizenegy éve futottam Budapesten. Azóta többször is teljesítettem a huszonegy kilométert" – folytatta a győri orvos, aki azt is elárulta, mi volt a legnehezebb a mostani maratonon.„Egyértelműen a szintkülönbség, ami kétszázötven méter volt. A legkeményebb rész a huszonöt és harminc kilométer közötti volt. Az időeredményeimen látszik is, hogy nagyjából ott volt a holtpont. Szerencsére sikerült ezen átlendülni, s befutni a célba. Ebben nagy szerepe volt barátnőm fiának, aki testnevelő és ő készített fel a versenyre, amiről egy újságban olvastam először, s akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy mivel ott az én időm még bőven belefér az előírt szintbe, elindulok az autentikus athéni maratonon" – fogalmazott Szabó Ibolya.„Mivel nem az idő az én ellenfelem, így nem látom értelmét, hogy azért fussak, hogy pár percet esetleg javítsak az eredményemen. Más kihívások is vannak, most a teljesítménytúrákban gondolkodom, s ha összejön, a nyugdíjba vonulásom után szeretném egyszer az El Caminót is teljesíteni" – mondta végezetül a győri orvos.Szabó Ibolya az athéni maratonon. A kép a 30. kilométernél készült, túl a legkritikusabb szakaszon.