A győri Sorok Klaudia átesett a tűzkeresztségen

A győri atléta vasárnap még váltóban is rajthoz áll. Fotó: facebook.com

A három előfutamból az első három helyezettek mellett a további két leggyorsabb folytathatta az elődöntőben, ahol már biztos volt az első 12 kiemelt, így a nyolcadik nevezési idővel rendelkező Kozák Luca (12.86 mp) helye is. Kerekes Gréta futamában féltávnál második volt, majd 13.23 mp-cel harmadikként dobta be magát, ami elődöntőt ért."Nem érdekel az idő, úgy jöttem ide, hogy akár háttal vagy négykézláb érjek be, de legyek az első három között" – nyilatkozott Kerekes Gréta, aki a kilencedik idővel került a mai elődöntőbe. A 20 éves Sorok Klaudia futamában leszakadva, 13.93 mp-cel utolsó lett. "Kell pár nap, mire rájövök, miért nem sikerült ez a futás, pedig a hangulat, a sok néző nagyon feldobott" – mondta Sorok Klaudia.Edzője, Farkas Roland itthonról figyelte tanítványát, s bár titokban talán jobb futást várt tőle, így sem elégedetlen: "Az egyéni legjobbja sem lett volna elég a továbbjutáshoz, de szerintem nincs ok a kesergésre. Klaudia átesett a tűzkeresztségen, azok után, hogy korosztályában végigjárta a világversenyeket, most a felnőttek mezőnyében is bemutatkozott egy EB-n. Igazából ő a 4x100-as váltóban jutott ki, így a gátra nem is készültünk annyit, noha ez technikai szám is egyben. A szintidőtől egyébként csak egy századdal maradt el, s mivel a létszám lehetőséget adott arra, hogy a listán következő pár futóval még feltöltsék a mezőnyt, így Klaudia is bekerült a gátfutók közé. Most ez így sikerült, a tévéből nem jött ki, hogy esetleg izgult volna. A helyszíni jelentések szerint azért a bemelegítésnél jobbnak tűnt, előfordulhat, hogy mégis egy kicsit »elizgulta« a versenyt. Ezt is meg kell szokni, tanulni, amit csak élesben lehet. A jövő szempontjából az a fontos, hogy egyelőre még a korosztályos világversenyen szerepeljen eredményesen, de azért a felnőttek között is megállja a helyét."A 4x100-as váltó versenyét vasárnap rendezik. Nádházy Evelin is kiesett a kontinenstornán, ő 400 méteren szerepelt. Kazi Tamás és Kovács Benjámin számára 1500 méteres síkfutásban ért már véget a verseny. Előbbi 10. lett futamában, míg utóbbi balszerencséjére a második körben belekeveredett egy bukásba. A francia Miellet elesett, a Honvéd versenyzője pedig nem tudta átugrani. Felállt, s folytatta a versenyt, de messze leszakadva a többiektől ért célba.Rivasz-Tóth Norbert kiesett a gerelyhajítás selejtezőjében. A döntőhöz szükséges szintet 82 méterben határozták meg vagy a legjobb 12 folytathatta. A 22 éves szolnoki versenyző két rontott kísérlete után 69,64 métert ért el, ezzel az utolsó előtti lett a 28 tagú mezőnyben. Jócskán elmaradt 80,26 méteres idei legjobbjától, a döntőhöz 79,74 méter kellett volna. A női 10 ezer méteren Papp Krisztina 13. lett.