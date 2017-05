A győri Poór Brigitta nyerte a portugáliai tereptriatlon világkupát!

A terepsport.hu szakportál vasárnapi beszámolója szerint a győri sportoló már az első szám, a másfél kilométeres úszás után az élre állt.



A 38 km-es terepkerékpározás során növelte előnyét, sőt még tartalékolni is tudott az erejéből. Poór a 11 km-es futást is nagyszerűen bírta, így 3:01:06 órás idővel rajt-cél győzelmet aratott, pedig ellenfelei között volt a téli triatlon Európa-bajnok osztrák Carina Wasle és a cseh olimpikon sífutó és tereptriatlon bajnok Helena Erbenova is.