A győri kórház gyermekosztályán jártak az ETO focistái: mesét is olvastak a kicsiknek - fotók

Az ETO FC Győr nagyon fontosnak tartja, hogy támogasson olyan jótékony programokat, amikkel örömet szerezhetünk a gyerekeknek, és mindazoknak, akik segítségre vagy támogatásra szorulnak.Első ént a győri Lurkó Alapítvány elnö ével, Zajovicsné Vizer Bernadettel vették fel a kapcsolatot, aki segített abban, hogy eljussanak a órház gyermekosztályára. Szeretnék, ha ez az együttmű ödés hosszú távon mű ödne, és a jövőben még számtalan alkalommal meglátogathatnák a beteg gyerekeket.elmondta, első ént jelentkezett a programra, mert egyrészt nagyon szereti a gyerekeket, másrészt úgy gondolta, jót tenne a lelkének a látogatás. „ íváncsi voltam a gyerekekre, és úgy éreztem, nagyon jól esne nekik a látogatásunk, és nekem is jót tenne. Örültek nekünk, mert nem minden nap látnak ETO játékosokat, és mi is nagyon jól éreztü magunkat. Láttam rajtuk, hogy boldoggá teszi őket a özös játé , legközelebb is számíthatnak rám."A mai látogatásra ét nagy doboz mesekönyvvel érkeztek a játékosok, aminek az osztályon dolgozó és a gyerekek is nagyon örültek. A srácok sokat játszottak a beteg gyerekekkel, kicsiktől a nagyokig. Mindenki boldogan vett részt a özös játékban, és egy rövid időre sikerült elfeledtetni velü a betegségüket. A kisebbeknek mesét olvastak, vagy özösen legóztak, a nagyobbakkal társasoztak és beszélgettek, labdáztak.átérezte a gyerekek helyzetét. „Nagyon jól telt ez a másfél óra, jó volt látni a gyerekeken, hogy örültek nekünk. Játszottunk velü , önyvet olvastunk és beszélgettünk velü a sérüléseikről. Fél éve én is voltam órházban, úgyhogy tudom, milyen érzés.", csapatunk 3. kapusa nagyon jól kijött a gyerekekkel. „Nagyon jó érzés volt látni az arcukon az örömöt, igazi feltöltődés volt ez a másfél óra. Aranyosak voltak a gyerekek, sokat nevettek társasozás özben, alig akartak minket elengedni."