A győri úszócsapat az eredményhirdetés után. A serleget Jakabos Zsuzsanna tartja, mellette dr. Rákosfalvy Zoltán, a GYÚSE elnökségi tagja és Petrov Iván. Fotók: Győri Úszó SE Facebook-oldala

Jakabos 13 arany- és 1 ezüstéremmel lett gazdagabb a hétvégén.

A hétvégén befejeződött XV. rövidpályás országos bajnokságot 5295 ponttal a Győri Úszó SE nyerte meg, ezenfelül az idei ob-k összesített pontversenyében is a győri klub lett a legjobb 12.397 ponttal.„Büszke és boldog vagyok az elért eredményekre. Kemény és sok stresszel járó felkészülés után vagyunk, de mikor ránézek az eredményekre, akkor látom, megérte a sok munka és az időnkénti idegeskedés. Azt is nagy dolognak tartom, hogy mikor öt éve elkezdtük a munkát Győrben, gyakorlatilag volt húsz kisgyerekünk, a sátorosban úsztak két pályán, most pedig az ország legeredményesebb klubja vagyunk, több mint kétezer ponttal előzünk meg olyan egyesületeket, mint például a BVSC" – mondta Petrov Iván, a Győri Úszó SE vezetőedzője.A mostani ob-vel kapcsolatban így összegzett a szakember: „Nagyon jól számoltuk ki az esélyeket, több helyen is biztosra mentünk, így például Jakabos Zsuzsi a 400 gyorsot és vegyest is kihagyta, mert szükség volt rá a váltóban, pedig ebben a két számban is bőven éremesélyes volt. A végeredmény azonban, azt gondolom, önmagáért beszél. Ki kell emelnem a támogatók, különösen a város segítségét, minden pátosz nélkül mondom, ők a legnagyobb támaszunk, amire ígéretet kaptunk, azokat maradéktalanul teljesítették az elmúlt években, nagyban hozzásegítve ezzel bennünket ezekhez az eredményekhez. Fontos, hogy azok, akik eddig mellettünk álltak, türelmesek voltak. Ilyen légkörben azért jól lehet dolgozni. Ezért is nagy szó, hogy ilyen sikeresek voltunk, ezzel azt mutattuk meg, érdemesek voltunk és remélem, vagyunk is a továbbiakban a bizalomra" – folytatta Petrov Iván.Az eredmények közül Jakabos Zsuzsannáé emelkedik ki.„Összesen tizenhárom aranyat és egy ezüstöt nyertem. A legmagasabb LEN-pontot én értem el a száz vegyesen úszott időmmel, s a klubom is első helyen áll a csapatversenyben. Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki kicsit is hozzájárult ehhez a sikerhez. Azt hiszem, elfáradtam..." – írta a közösségi oldalon tömör összefoglalóként az Európa-bajnok úszó.Némi magyarázat: a legértékesebb eredményt objektíven a világcsúcsidőhöz viszonyítva számítják át pontokra, s így lett Jakabosé a legmagasabb LEN-pont.Az úszók többsége most kap egy kis pihenőt, Lobanovszkij Maxim ugyanakkor készül a december 11. és 16. között Kínában esedékes rövidpályás világbajnokságra.„Szükség van egy kis pihenőre a versenyzőknek, hiszen jövőre már a tokiói olimpiáért kell úszni. Maxim kivétel, ő sprinter, neki a felkészülésébe tökéletesen illeszkedik ez a verseny. Bizakodóak lehetünk, hiszen fantasztikus időket úszik, 1,2 másodperccel gyorsabb, mint tavaly. Ötven és száz gyorson biztosan indul, a többi szám még kérdéses" – mondta Petrov Iván.Érdekesség, hogy a kínai vb-n svájci színekben indul Alexandra Touretski. Az ausztráliai születésű, orosz felmenőkkel rendelkező 24 éves úszó hosszabb ideje Győrben készül, ez lesz az első nagyobb versenye azóta, hogy a megyeszékhelyre költözött.