A győri kick-box edzőt álmában érte a halál

Több edzést sajnos már nem tud tartani tanítványainak.

A hír a legváratlanabbul ért mindenkit, aki ismerte és szerette a sportembert. Márpedig egybehangzó az az állítás, hogy aki ismerte, az szerette is a Mestert vagy a Papát, ahogyan a legtöbben szólították Jánost. A sors ráadásul kegyetlen játékot űzött, Csányi Jánost ott érte a halál, ami az életet jelentette számára: Milánóban a világbajnokság előtti éjjelen. A verseny napján már nem ébredt fel álmából.A klub több tagjával, sportolójával beszélgetve kirajzolódott, milyen ember is volt Csányi János. Gyakorlatilag mindenki egységesen úgy fogalmazott: „A családja mellett a klub, a versenyzők, a tanítványok jelentettek neki mindent, nem volt olyan dolog, legyen az egy ring összeszerelése vagy egy nagy versenyre való felkészítés, amiben neki ne lett volna benne a keze. Személyiségének varázsára jellemző, hogy a halálhírére az edzőteremnél spontán vagy hetvenen jelentünk meg mécsesekkel, virágokkal, hogy lerójuk tiszteletünket Jani emléke előtt."

Ha „csak" a száraz tényeket nézzük, már akkor nem lehet röviden összeszedni érdemeit. Ő volt a klub alapítója, elnöke és vezetőedzője. Az egyesület 1999-ben alakult meg. Full contact, low kick, K1- és thai boksz edzői képesítéssel rendelkezett. Kick-boxban IV. danos mester, s 10. khan muay-thai öve is volt. Több nemzetközi szervezetnél bírói vizsgát tett, számos nemzetközi versenyen közre is működött bíróként, valamint főbíróként egyaránt.Több évtizedes edzői munkája során gyakorlatilag minden versenyzője eredményesen szerepelt a különböző nemzeti és nemzetközi versenyeken. Tanítványaival rengeteg magyar bajnoki címet szerzett, Európa több országában győztek vagy értek el értékes helyezéseket a versenyzői, így többek között Horvátországban, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is. Számos Világkupa-helyezésük, több amatőr és félprofi európai és világbajnoki első, második és harmadik helyezéssel büszkélkedhetnek a tanítványai, s a profik között is megszámlálhatatlan győztes mérkőzés áll a győri sportolók neve mellett.

„Akit Jani felkészített, mindig tisztességgel helytállt, minden versenyen eredményesen szerepeltek fiataljai. Az elmúlt években több száz fiatallal ismertette és szerettette meg a küzdősportot, mutatott utat nekik. Aktívan közreműködött további küzdősportklubok megalapításában, segítette szervezési és szakmai munkájukat is. Tartott edzéseket több városban, így Sopronban, Komáromban vagy éppen a határon túl, Nagymegyeren. A várostól munkássága elismeréseként megkapta a Szigethy Attila ezüst emlékérmet" – sorolták a dicsőséget a kollégák.

Újabb eredményekkel azonban már nem bővülhet a lista, bár azért a következő időszak sikereihez még ő is hozzájárult. Mert folytatás lesz, ezt határozottan mondta az elnökhelyettes.„Családjával és a többi kollégával abban maradtunk, hogy fenn kell tartani a klubot, Jani is biztosan ezt szeretné. Jelenleg mintegy száz sportolónk van, ebből tizenöt-húsz megy rendszeresen versenyekre. Az edzéseket azóta is megtartjuk, nyilván a versenyzéssel még várunk, mert bár ez kemény küzdősport, de a tiszta fejnek is nagy szerepe van. Ebben a lelkiállapotban pedig nem lehet odaállni az ellenfél elé. Az is biztos, hogy a jövőben az egyik állandó versenyünk a Csányi János-emléktorna nevet viseli majd" – mondták a klub vezetői, hozzátéve, hogy János fia, Péter vezeti tovább az egyesületet. S ami még mindenképpen említést érdemel, a támogatók azonnal jelezték, a jövőben is a klub mellett állnak, mert ennyivel tartoznak Csányi János emlékének.A sportember halálának pontos okáról egyelőre nincs információ, azt tudjuk, hogy a boncolást Olaszországban elvégezték, de eddig még a család sem kapott erről hivatalos értesítést. Várhatóan a jövő hét elején szállítják haza Csányi János holttestét, s akkor kiderül, mi vezetett a tragikus halálhoz.