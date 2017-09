A győri ETO csapata legyőzte Brazíliát és Hollandiát is

A győri ETO csapata a 20. helyre focizta be Magyarországot az idei Danone Nemzetek Kupáján. Harminckét országból közel 500 gyermek labdarúgó mérkőzött meg egymással az elsőségért, a döntő mérkőzés Mexikó és Argentína között zajlott, Mexikó 2:0-ás győzelmével. A FIFA által is elismert világkupán melynek Zinedine Zidane a nemzetközi nagykövete, a gyerekek a döntőn Abby Wambach olimpiai bajnok labdarúgóval is találkozhattak.

A 4 napos tornán a fiúk ligájában 32 ország mérkőzött meg egymással, a győri gyerekek összesen 7 meccset játszottak, melyből hármat nyertek meg, Algéria, Brazília és Hollandia ellen.„Büszke vagyok a csapatunk szereplésére, a fiúk derekasan, becsülettel, a maximumot nyújtva küzdöttek a Danone Nemzetek Kupájának mérkőzésein. Örülök minden győzelemnek és éppen ilyen értékesnek tartom a vesztes meccseket, mert azokból is sokat tanulhattunk" – mondta Sárközi Attila a győri ETO utánpótlás edzője – „Ez egy páratlan lehetőség a gyerekek életében, sportolói pályafutásukban, nagyon örülünk, hogy részt vehettünk egy világkupán, ahol Magyarországot képviselhettük" – tette hozzá az edző.A gyerekek a rendezvény során nemcsak fociztak, de kipróbálhatták a lábteniszt, a futball technikai akadálypályát, a foci-dartsot, táplálkozási-kvízt tölthettek ki, társasjátékozhattak, kézműves foglalkozásokon vehettek részt, és élőben megnézhették, hogy egy tejüzem hogyan állítja elő a csontok egészséges fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen tejtermékeket. Programjukat egy felejthetetlen sétahajózás is színesítette a New York-i Szabadság-szoborhoz.„16 év alatt több mint 2,5 millió gyermek vett már részt a világ minden tájáról az éveként megrendezésre kerülő Danone Nemzetek Kupáján - mondta Gyergyói-Szabó Anita a Danone Magyarország Kft. külső kommunikációs menedzsere, majd hozzá tette: „A sport mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére is, a gyerekek például játékos formában megtanulhatták, mik a kiegyensúlyozott táplálkozás alapjai."A Danone Nemzetek Kupájának nemzetközi nagykövete Zinedine Zidane, aki már több mint 10 éve tölti be ezt a megtisztelő posztot, idén is figyelemmel kísérte a játékokat. A döntő mérkőzéseit több ezer néző izgulta végig a Red Bull Arénában, köztük a lelkes magyar szurkolókkal. Zidane mellett Abby Wambach, a világ legeredményesebb válogatott focistája, a program amerikai nagykövete is személyesen szurkolt a gyerekeknek és adta át a győztes lánycsapatnak a kupát.A Danone és a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots Program szervezésében tavasszal megrendezett Danone Focikupa a Gyermekekért magyarországi tornáján 12 régió 96 U12 csapata, vagyis közel 1200 gyermek küzdött meg azért, hogy Magyarországot képviselhesse Amerikában. Az ETO a győri regionális elődöntőn a Sopron SC csapatát 4:1-re győzte le, majd a nemzeti döntőn a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia ellen 2:0-s eredménnyel nyerte meg a lehetőséget, hogy New Jersey-be utazhasson.