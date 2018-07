A győri egyetem csapata helytállt a szegedi sárkányhajó vb-n

Csak Kanadából ezerötszázan jöttek, és ők a legjobbak a világon a sárkányhajózásban. Beszédes, hogy náluk már az általános iskolában kötelezően gyakorolják ezt a sportágat. Mivel idén először egyetemi kategóriát is hirdettek a vb-n, azt gondoltuk, hogy ebben a mezőnyben talán lehet keresnivalónk velük szemben is. Aztán a helyszínen szembesültünk azzal, hogy akadt olyan kanadai egyetem, ahol négy sárkányhajó csapat is versenyez. Ezek közül természetesen Szegedre a legerősebb jött el, mégpedig több tucatnyian, miközben mi a minimális tizennyolc fős létszámot is csak nehezen tudtuk kiállítani. A „lányaimnak" így a különböző sérüléseik ellenére is minden futamban evezniük kellett"

Hősiesen helytállt a csapat a sárkányhajó vb-n.

Hegedűs Péternek olyannyira az élete részévé vált a sárkányhajózás és a csapat, hogy a Dragon Killers logót a karjára tetováltatta.

– mondja Hegedűs Péter, aki civilben könyvtáros a Széchenyi István Egyetemen, és íróként is ismert. Ismeretterjesztő műveivel sokféle kiadványban találkozhatnak az olvasók. Annyira az élete részévé vált a sárkányhajó csapat, hogy a Dragon Killers logót a karjára varratta.A Széchenyi Egyetemen a sárkányhajózás az elmúlt években vált igazán népszerűvé a hallgatók körében. A csapat nemcsak a nemeket, hanem az egyetemi karokat tekintve is teljesen koedukált, ugyanúgy van hallgató a műszaki karokról, mint a művészeti, a jogi, az agrár, vagy a pedagógiai képzésekről. Nemcsak a Dunai Regattán és egyéb versenyeken szerepelnek hagyományosan kiváló eredménnyel, és állhatnak fel a dobogó valamelyik fokára, hanem már Európa-bajnoki hatodik hellyel is büszkélkedhetnek a SZESE színeiben versenyző egyetemisták. Önmagában az is szép eredménynek számít, hogy a Dragon Killers részt vehetett a szegedi vb-n, hiszen a Dunai Regatta legeredményesebb csapatai és az azt követő válogató verseny legjobbjai szerezhették meg az indulási jogot. A Széchenyisek végül a legeredményesebb magyar csapatként kerültek be a mezőnybe.Az egyetemi kategóriában nyolc csapat vehetett részt, köztük négy kanadai és négy magyar legénység. A kanadaiak végig verhetetlenek voltak, a magyarok egyik versenyszámban sem tudták megszorongatni őket. A négy hazai egyetem így egymással harcolt. A BME kiemelkedett a mezőnyből, a másik három csapat, köztük a győri, keresztbe verte egymást, kis időkülönbségek döntöttek közöttük. Végül a Dragon Killers az egymást követő számokban a hatodik-nyolcadik hely között végzett.

Az egyetem vezetése és sportegyesülete a kezdetektől jelentős pénzügyi támogatásban részesíti a csapatunkat, hogy eredményesen felkészülhessünk a különböző hazai és nemzetközi versenyekre. Emellett a jánosházai Festék Bázis Zrt. szponzorált minket 100.000 Ft-tal, amelynek vezérigazgatója, Hancs Imre, évtizedekkel ezelőtt maga is a győri evezős sportot erősítette."

A sok ezer résztvevő Szeged és környékének gyakorlatilag az összes szálláshelyét lefoglalta. A győriek a verseny helyszínétől harmincnyolc kilométerre, az ópusztaszeri kempingben találtak már csak megfizethető szállást, és onnan ingáztak naponta a verseny helyszínére, ami erősen befolyásolta teljesítőképességüket. Ráadásul a többi egyetemtől eltérően csak az első versenynap előtti estén érkeztek Szegedre, így a pályát sem volt módjuk kipróbálni. Ugyanakkor a körülményekhez képest szépen helytállt a csapat a kiírásban szereplő vegyes standard hajó kategóriában. Tíz lány ülhetett volna a tíz fiú mellett a hajóban, de csak nyolcan tudták vállalni a részvételt, ezért a győriek minden számban két versenyzővel kevesebben küzdöttek.

Ha egy mondatban kellene összefoglalni a szegedi élményeket, azt mondanám, hogy erőn felül teljesítettünk, és nagyon büszke vagyok a csapatra"

– mondja Hegedűs Péter, aki orvosi tanácsra tizenöt éve kezdett sárkányhajózni. Összefogásával először egy SZEN rendezvényen mutatkoztak be a sárkányhajósok az egyetemen, azután már saját legénység is összeállt a hallgatókból. Hegedűs Péter pedig közben elvégezte a sárkányhajó edzői OKJ-s képzést. A csapat hosszútávú tervei között szerepel a jövő évi Európa Bajnokságon való részvétel, ezért már szeptemberben toborzásba kezdenek a „gólyák" között, hogy időben elkezdhessék a felkészülést.