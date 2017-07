A győri cápák kitartóan és lelkesen készülnek a miskolci bajnokságra - videó

A Procter&Gamble idén a TESCO Magyarországgal együttműködve új kampányt indított, amely a Magyar Úszó Szövetség A Jövő Bajnokai programjában résztvevő fiatal úszókat támogatja. A július 1-től augusztus 16-ig tartó programhoz most bárki csatlakozhat: a P&G termékek, többek között az Always, Ariel, Gillette, head&shoulders, Jar, Lenor, Oral-B, Old Spice és Pampers márkák TESCO áruházakban történő vásárlásából befolyt összegből a vállalat egyrészt a fiatal hazai úszótehetségek, másrészt az úszás szempontjából elmaradottabb területeken élő gyermekek támogatásához járul hozzá.A magyar úszósport méltán büszke hagyományaira és sikereire. Bár az úszás az egyik legelterjedtebb sportág az országban, folyamatos támogatásokra és fejlesztésekre van szükség, hogy a mai fiatal úszótehetségeknek is lehetősége legyen a jövőben bajnokokká válniuk.- A Magyar Úszó Szövetség nem titkolt célja úgy elősegíteni a legkisebbek úszástanulását, hogy ők idővel akár a legnagyobbak sorába léphessenek. – mondja Dr. Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – Ebben a sportágban talán az a legszebb, hogy mindenki egyenlő. A mai oktatási rendszerben minden gyermek 7-8 éves korában megtanul úszni. A Jövő Bajnokai program 2013-ban indult eredetileg azzal az céllal, hogy az – akkori tervek szerint – 2021-ben Magyarországon megrendezésre kerülő VB-re felhozzunk versenyzőket, továbbá, hogy az úszás szempontjából elmaradottabb területeket is bekapcsoljuk az úszóéletbe. A Program kiváló koncepció arra, hogy a ma még kiskamasz gyermekek valóban Európa élvonalbeli versenyzőivé, sőt világbajnokokká serdüljenek. A legnagyobb hiány a vízfelület, de azon vagyunk, hogy minél több segédeszközzel, felszereléssel támogassuk az úszókat az ország szegényebb régióiban is. Éppen ezért is fogadunk örömmel minden támogatást, amit a jövő kis bajnokaira tudunk fordítani.Az úszás nemcsak az egyik legegészségesebb és legkedveltebb sport, akár szabadidős tevékenységként, akár versenyszerűen űzik, de egy jó úszóból bármikor lehet vízilabdázó, öttusázó vagy akár triatlonos is.- Az úszás, mint minden sport, jelentős személyiségfejlesztő hatással bír, és sok mindenre megtanít: akaraterő, tisztesség, állhatatosság, viselkedéskultúra. – állítja Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia tanszékének vezetője. – Számos sporttudományos kutatás igazolta, hogy a sportoló gyermekek személyisége másként fejlődik. Szívósabbak, kitartóbbak és általában sikerorientáltak lesznek. Ám ami a legfontosabb, hogy a sport örömszerző tevékenység kell, hogy maradjon még világversenyzői szinten is. És többek között akkor tud az maradni, ha a megfelelő feltételek biztosítottak: megvan a családi, szociális támogatás, csak úgy mint a hozzáértő edzői segítség és az ideális sportolási körülmények, felszerelések és eszközök.A P&G évek óta elhivatottan támogatja a családokat, gyermekeket és nem utolsó sorban a sportolókat. Programjainak egyik kiemelt célja, hogy a sporton keresztül azoknak a gyerekeknek az egészséges fejlődését is elősegítse, akik szegényebb körülmények között élik napjaikat.- A P&G elkötelezett, hogy termékeivel és programjaival jobbá tegye a gyerekek, fiatalok és családjuk mindennapjait. – mondja Roman Vilkus, a Procter&Gamble Magyarország ügyvezetője. – Büszkén támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely az egyik legfontosabb értéket helyezi előtérbe: a gyermekek egészséges fejlődését. Hisszük, hogy az idei programunkkal nemcsak a hazai fiatal úszótehetségeket támogatjuk, de esélyt adunk a rászoruló gyermekeknek is bekapcsolódni a sportélet vérkeringésébe.- A Tesco számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, és azok a helyi közösségek, melyeknek áruházainkon keresztül mi is részesei vagyunk, ezért alapvető célunk, hogy kedvező hatást gyakoroljunk környezetünkre. – mondta Hevesi Nóra, a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. kommunikációs vezetője. – Külön örömmel csatlakozunk minden olyan programhoz, amely az egészséges életmódot és a gyermekek támogatását célozza. A megfelelő sportolási körülmények megteremtése pedig minden gyermek számára nélkülözhetetlen, legyen szó felszerelésekről vagy speciális képzésekről, fejlesztésekről. Ezért bátran biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez.A Győri Úszó SE kis bajnokai megmutatták, mit jelent számukra az úszás. A 10-12 éves gyermekek között akad, aki még csak néhány éve úszik, ám elhivatottsága, odaadása és kitartása példaértékű.A Procter&Gamble és a TESCO Magyarország közös társadalmi felelősségvállalási kampányának keretében most bárki támogathatja A Jövő Bajnokai Programban résztvevő több száz gyermek úszásoktatását, mindössze a TESCO áruházakban vásárolt P&G termékek vásárlásával.A program 2017. július 1. és augusztus 16. között zajlik az ország TESCO áruházaiban.