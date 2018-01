A győri Bercsényi iskola lányai a legjobb kézilabdások

Győri kézilabdások

2018. január 25-28. között egyszerre öt debreceni helyszínen zajlottak a Diákolimpia® Összevont Labdajátékok Országos Döntőjének küzdelmei. Az V-VI. korcsoport lány és fiúcsapatai a kosár- kézi- és röplabda pályán mérkőztek meg, hogy a háromnapos versengés végén aranyérem kerülhessen „Magyarország diákolimpia bajnokai" nyakába. A hétvégi rendezvény a Magyar Diáksport Szövetség és a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület közös szervezésében került megrendezésre.A Diákolimpia® kézi-, kosár- és röplabda versenyszámaiban az V-VI. korcsoportban összesen mintegy 477 csapat versenyzett, közülük került ki sportáganként és korcsoportonként nyolc- nyolc-nyolc döntős team. A Debrecenben zajló országos döntőkben így összesen több mint 600 fiatal küzdött meg a „Magyarország diákolimpiai bajnoka" címért.

Az ünnepélyes megnyitót, amelynek keretében a versenyző diákok diákolimpiai eskütétele is zajlott, táncprodukció és koncert is színesítette. A kézilabda versenyek a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban és a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Kecskeméti János Sportcsarnokban, a kosárlabda mérkőzések a Debreceni Sporttudományi Oktatóközpontban és a Tóth Árpád Gimnázium tornatermében, míg a röplabda küzdelmek a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumban kerültek megrendezésre. A versenyek végén a győztesek mellett sportágtól függően kihirdették a legtechnikásabb játékos, a legjobb kapus, a gólkirály/nő, legjobb támadó, előkészítő címeket, illetve az „All star" csapatot. A Diákolimpia® versenyek fővédnöke Áder János, védnökei közt pedig megtalálható többek között Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Dr. Palkovics László közoktatásért felelős államtitkár is.A hétvégi rendezvénynek otthont adó Debrecenben nagy múltja van a sport szeretetének. A cívisváros immáron sokadik alkalommal látta vendégül azokat a sportolókat, akik hosszú és fáradtságos küzdelmek után jogot szereztek, hogy részt vegyenek a hazai legrangosabb diáksport verseny döntőjében. 2017-ben a hajdú-bihari megyeközpont adott otthont a 30. jubileumi Diákolimpia fesztiválnak is, ahol 4 nap alatt 1500 diák versenyzett, 6 sportágban. A cívisvárosban stratégiai jelentősége van a sporttámogatásnak. Az elmúlt években több ágazati fejlesztést is végrehajtottak a sportolási lehetőségek szélesítése és hazai valamint nemzetközi sportrendezvény megtartása érdekében.A fantasztikus hangulatú verseny legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia közösségi médiaoldalán (https://www.facebook.com/diakolimpia/). A három napos versenyben az alábbi iskolák szerezték meg sportáganként a korcsoportos győzelmet:Lány - V-VI. korcsoport- Budapest, Veres Pálné GimnáziumFiú - V-VI. korcsoport - Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és ÓvodaBozsó KaticaFarkas PetraWentzel NóraMérész BeatrixTóth OrsolyaÉrsek MarcellMokánszki MátéBenke KrisztiánOroszi BenceSitku MártonFiú V-VI. korcsoport - Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi SzakgimnáziumLegjobb kapus: Hadfi Gréta / Ferencváros BudapestGólkirálynő: Vámos Petra /Fonyód Mátyás KirályLegjobb kapus: Győri Kristóf/ MathiászGólkirály: Teleki Levente / Balmazújváros VeresLegtechnikásabb játékos: Máté Dominik/ BalatonfüredLegjobb felkészítő tanár: Kárpáti Krisztián/Veszprém, Lóczy Lajos GimánziumLány - V-VI. korcsoport - Nyíregyháza, Nyíregyházi Vasvári Pál GimnáziumFiú - V-VI. korcsoport - Dunaújváros, Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és SzakiskolájaLegjobb támadó: Kökény Petra/KecskemétLegjobb előkészítő: Schmidt Anna/JászberényLegtechnikásabb játékos: Kertész Petra/BékéscsabaLegjobb testnevelő, felkészítő: Szekér Lászlóné/NyíregyházaLegjobb támadó: Bohnicsek Szilveszter/DunaújvárosLegjobb előkészítő: Csizmadia Tamás/DunaújvárosLegtechnikásabb játékos: Kiss Máté/KaposvárLegjobb testnevelő, felkészítő: Szücs Ákos/Dunaújváros