A győri Audi ETO-ba Mireya Gonzalez Alvarez érkezik Nora Mörk helyére

Nora Mörk, az Audi-ETO női kézilabdacsapatának norvég átlövője keresztszalag-szakadást szenvedett a hétfői Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Mindez azt jelenti, hogy legalább fél évig nem léphet pályára a játékos, akinek helyére a klub rekordgyorsasággal szerződtette kedden az Érd csapatától Mireya Gonzalez Alvarezt. A 26 éves spanyol játékos a szezon végéig kölcsönben játszik a zöld-fehéreknél.Érdekesség, hogy a győrieknél 2014 januárja óta ez volt a 11. keresztszalag-sérülés. A klub kálváriája Szepesi Ivett-tel kezdődött, a legpechesebb pedig Korsós Dorina volt, aki kétszer is ugyanúgy sérült meg.Legalább hat hónapra kidőlt Nora Mörk. Az Audi-ETO norvég átlövőjének a csapat hétfői BL-mérkőzésén szakadt el a keresztszalagja. A klub megpróbálja pótolni a játékost, de a lehetőségek eléggé szűkösek.Súlyos térdsérülést szenvedett az Audi-ETO norvég játékosa, Nora Mörk a csapat hétfő esti Bajnokok Ligája-mérkőzésén.A dán Nyköbing elleni találkozó második félidejében egy lerohanás végén Mörk gólt szerzett, a földre érkezést követően azonban a földön maradt, s a fájdalmas sírásból már sejteni lehetett, hogy nagy a baj. A balkezes játékos nem is tudta saját lábán elhagyni a játékteret.

A találkozó után elvégzett orvosi vizsgálatok megerősítették az előzetes feltételezést, Nora Mörkre hosszabb kényszerpihenő vár.

„A kórházba érkezését követően az ismételt fizikai vizsgálat megerősítette az instabilitás gyanúját a jobb térdében. Röntgenvizsgálattal friss csontsérülés nem volt kimutatható. Ezt követően sürgős MRI-vizsgálat történt, mely igazolta az elülső keresztszalag szakadását, már kialakult térdízületi bevérzéssel. Lehetőség szerint a műtétet napokon belül elvégezzük, várható gyógyulása hat hónapot vesz igénybe" – nyilatkozta dr. Balogh Péter csapatorvos a klub által kiadott közleményben.Nem került könnyű helyzetbe a győri gárda, hiszen sérülés miatt már amúgy is hiányzik Eduarda Amorim és Anja Althaus. Mindketten jó esetben a hónap második felében, inkább végén térhetnek vissza a csapatba.Mörk kiesése azért is fájó, mert posztján gyakorlatilag nincs csere. Balkezes átlövő mindössze egy van még, Afentáler Sára, aki azonban még nincs 18 éves, óriási teher lenne számára a szezon legnehezebb időszakában a világklasszis pótlása.Ezt nem is kockáztatta meg a klub, mely tegnap rekordgyorsasággal szerződtette a spanyol Mireya Gonzalez Alvarezt. A 26 éves játékos az Érd csapatától kölcsönbe érkezik a szezon végéig a zöld-fehérekhez.„Szeretném megköszönni az Érd vezetésének, hogy pozitívan álltak hozzá ehhez a kérdéshez, amely a magyar női klubkézilabdázás szempontjából rendkívül fontos. Gyorsan sikerült megegyeznünk Mireya Gonzalez Alvarez kölcsönvételéről a szezon hátralévő részére. A játékos már kedden csatlakozott hozzánk. Sajnos a BL-ben csak a negyeddöntőktől kezdve számíthatunk rá, de a bajnokságban már a következő meccsen, a Debrecen elleni idegenbeli találkozón pályára léphet" – nyilatkozta Bartha Csaba, az Audi-ETO elnöke.Az Érd elnöke, Tekauer Norbert elismerte, nehéz döntést kellett meghozniuk: „Reméljük, ezzel segíteni tudunk abban, hogy a győri csapat elérje a céljait, bejusson a budapesti Final Fourba, és az idei szezonban is el tudja hódítani a BL-trófeát."„Megtiszteltetés, hogy felmerült a nevem Győrben. Ezúton kívánok Nora Mörknek mielőbbi felépülést. Ez egy nagy lehetőség számomra, mindent megteszek, hogy a szezonban a csapat segítségére legyek a célok elérésében" – nyilatkozta Mireya Gonzalez Alvarez.Az elmúlt négy évben összesen 11 keresztszalag-sérülés történt az Audi-ETO-nál. Szepesi Ivett volt az első „áldozat", ezt követően – nem kronológiai sorrendben – Eduarda Amorim, Jelena Grubisic, Korsós Dorina kétszer, Bódi Bernadett, Orbán Adrienn, Tóth Gabriella, Tomori Zsuzsanna, Anja Althaus és most Nora Mörk esett ki hosszú hónapokra.