A GYAC nyerte a férfi tenisz Szuperligát - két pont döntött a bajnoki címről - fotók

Balázs Attila közeli egyéni csúcsához



A GYAC teniszezője múlt heti umagi szereplésének köszönhetően 159. a világranglistán. A csupaszív játékos egyéni legjobbja 7 éve a 153. volt. A GYAC teniszezője múlt heti umagi szereplésének köszönhetően 159. a világranglistán. A csupaszív játékos egyéni legjobbja 7 éve

A GYAC többször játszott a legmagasabb szinten az utóbbi évtizedben. Bár a dobogó közelébe nem kerültek a győri teniszezők, elmondhatták magukról, hogy szinte kizárólag kisalföldi nevelésű játékosokkal vettek részt a Szuperligában. Tavaly ezüstérmet szereztek az elsőosztályban, így sikerült a visszajutás a legrangosabb osztályba, majd lehetőség adódott a koncepcióváltásra. Leigazolták a Balázs-testvéreket, Attilát és Györgyöt, a magyar tenisz egyik legtehetségesebb fiatal reménységét, a 18 éves Valkusz Mátét és az egykori Davis Kupa játékos Bardóczky Kornélt.A csoportkör első mérkőzése bizonyította, hogy a Szuperligában érmet szerezni komoly kihívás. A győri egyesület 4-3-ra verte a Hoker-Fagyas SE Metro RSC-t. Bardóczky Kornél a korábbi válogatott kerettag Tóth Csongor felett aratott győzelme döntötte el a találkozót. A Diego SC-t és a Siófoki Spatracus SE- Bregyó TE csapatát is 6-1-re verte a GYAC. Két csoportmeccsen és az elődöntőben Győrben élő teniszezők is pályára léptek. Rózsa Gábor két mérkőzésen hajszállal maradt alul, Somogyi Zsolt a siófoki csapat ellen két rövidített játékba torkoló meccset nyert."Bár sok idő nem állt rendelkezésünkre, hatékony meccs előtti és utáni edzés- és regenerációs programot raktunk össze. A pályán belül és kívül együtt töltött idő remekül összekovácsolta a közösséget. Ez megmutatkozott abban, hogy a pár labdán múló meccseket rendre mi hoztuk" - mondta Somogyi Zsolt, aki csapatkapitányként is segítette a társakat.Miközben a GYAC a csoportmeccseket vívta, legjobbjuk, Balázs Attila 250-es ATP-versenyen főtáblára küzdötte magát Umagban. A világranglista 79. Dzumburt döntő játszmaaz első fordulóban. A világelitbe tartozó belgaszintén nyert játszmát, végül nagy csatában veszített. "Többször beszéltem Attilával a horvátországi menetelésekor, szinte szabadkozott, hogy nincs velünk a Szuperligában. Mondtam, hogy nagyon szurkolunk neki, játsszon nyugodtan, a döntőig vezető utat megoldjuk nélküle" - elevenítette fel Somogyi Zsolt.A fináléban az MTK várt a győri csapatra. A kék-fehérek többek közt a felvidéki Gombos Norbertet, aki jelenleg 87. a világranglistán, Piros Zsombort, az idei Ausztrál Open junior bajnokát és Nagy Pétert nevezték. A Szuperligában párosokkal kezdenek, itt a Balázs Attila-Valkusz Máté duó viszonylag könnyedén győzött Gombos és Piros ellen. A Balázs György-Bardóczky Kornél páros vereséget szenvedett a Nagy-Szintai duótól, így lépéshátrányba kerültek a győriek. A szupertehetséges orosz Rublev és Dzumbur után hét napon belül egy harmadik top 100-as teniszező ellen kellett nyernie Balázs Attilának a bajnoki cím életben tartásért. Ati tartotta jó formáját, 6:3, 6:3-ra verte Gombost. Valkusz Máténak ugyan görcsölt a lába a végjátékban, de legyűrte Nagy Pétert. Piros Zsombor és Marozsán Fábián két pontot hozott a fővárosiaknak.A mindent eldöntő mérkőzést a 39 éves Bardóczky Kornél a 20 évvel fiatalabb Szintai Dáviddal vívta. Szintainak két meccslabdája volt, Kornélnak azonban nem remegett meg a keze és végül 5:7, 6:4 13-11-es győzelmével bajnok lett a GYAC. "Ha nem is tudtam sok időt a győri csapattal tölteni, örökre szóló élmény, hogy magyar bajnokok tudtunk lenni barátaimmal. Jövőre folytatás uraim!" - írta Facebook oldalára Balázs Attila.