A Ferrari 2020 után kiszállhat a Forma-1-ből

Az olaszok első embere úgy fogalmazott, hogy bár ők is támogatják a költségcsökkentésre vonatkozó terveket, van néhány olyan terv tárgyalás alatt, amelyek elfogadása arra sarkallná a gyártót, hogy más sorozatban méresse meg magát.



"A Forma-1 a DNS-ünk része a sorozat születése óta, de ha gyökeresen megváltoztatják a játszóteret, akkor mi ott már nem szeretnénk játszani" - utalt Marchione arra, hogy a Ferrari az egyetlen olyan istálló, amely a kezdetek (1950) óta tagja a világbajnokság mezőnyének. A csapat ez idő alatt 228 futamgyőzelmet, 16 konstruktőri és 15 egyéni vb-címet ünnepelhetett.



A sportágat január óta irányító Liberty Media azt szeretné, ha az erőviszonyok fokozatosan kiegyenlítettebbé válnának, ennek érdekében pedig a költségeik csökkentésére köteleznék a csapatokat, valamint a bevételeket is új módszer szerint szeretnék elosztani 2020 után - addig érvényes a csapatok, a Nemzetközi Automobil Ügynökség (FIA), valamint a vb-t szervező cég közötti megállapodás, az úgynevezett Concorde-szerződés, mely a pénzek elosztása mellett arról is rendelkezik, milyen csapatok indulhatnak a sorozatban.



"Teljesen világos, hogy ha nem olyanok lesznek a körülmények, amelyekkel a saját márkánk pozícióját, különleges megítélését tudjuk erősíteni, akkor nem fogunk indulni" - jelentette ki az elnök.



A FIA és az F1 vezetői kedden, Párizsban tárgyaltak a Forma-1 hosszú távú jövőjéről, s a vezetőség itt állt elő azzal az ötlettel, hogy - a kiscsapatok esélyeit támogatva - ne legyen nagy anyagi különbség az istállók között.



A következő egyeztető ülésre jövő kedden kerül sor.