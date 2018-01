A darts legendája hétfői veresége után befejezi pályafutását

Harminc évig ez volt az életem. Még egyszer utoljára mindent megpróbáltam, és sikerült eljutnom a fináléig, boldog vagyok, hogy így történt

Nagyszerűen érzem magam. Ez az első trófeám. De ez most Philről szól, aki hihetetlen, fenomenális

A sportág 57 éves legendás alakja 7-2-re kapott ki a fináléban a szintén angol Rob Crosstól, de egyáltalán nem volt csalódott a vereség miatt."Fantasztikus karrierem volt. Kérdezték, hogy folytatom-e, de elég volt" - mondta a meccs után a 16-szoros világbajnok Taylor, akinek The Power (Az erő) a beceneve.Minden idők legeredményesebb darts-játékosa 21. alkalommal szerepelt vb-döntőben, ezúttal némi meglepetésre jutott el a végjátékig.- fogalmazott Taylor, aki egy papírlapra felírt köszönömmel hálálta meg szurkolóinak a biztatást a londoni Alexandra Palace-ban, ahol 3500 néző zsúfolódott össze.Riválisáról, Rob Crossról Taylor azt mondta, "olyan volt, mint jómagam 25 évvel ezelőtt".Győztes honfitársa - aki abban az évben született, amikor Taylor az első vb-címét nyerte - viszontdicsérte őt, "briliáns játékosnak" nevezte.- fokozta még a friss világbajnok, akinek ugyancsak van már beceneve, mégpedig a Voltage, azaz feszültség.Érdekesség, hogy a 27 éves játékos, aki korábban villanyszerelőként kereste a kenyerét, csak 2016 óta profi, s mostani sikerével több pénzt gyűjtött - 400 ezer fontot, azaz 140 millió forintot -, mint eddigi dartsos pályafutása során összesen.A hétfő esti döntő után a világszövetség, a PDC bejelentette, hogy a vb utáni második legfontosabb verseny, a World Matchplay mostantól a Phil Taylor Trophy nevet viseli. A The Power ez utóbbi viadalon is rekorder 16 sikerével.