A bringások meghódítják a Pannonhalmi Főapátságot áprilisban

Április 22-én, Budapesten rajtol a V4 Kerékpárverseny 2017-es mezőnye. Idén a magyar szakasz lesz a Visegrádi Csoport országaiban 2013 óta megrendezésre kerülő országúti kerékpáros sorozat nyitóversenye, amely ezúttal Lengyelországban fejeződik be.Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi Csoport tagországainak (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) közös, nemzetközi országúti kerékpárverseny sorozata, a Visegrád 4 Kerékpárverseny, amely idén április 22-én hazánkban indul, majd másnap Szlovákiában folytatódik, míg a cseh szakaszra, valamint a lengyelországi záró versenyre – az eddigiektől eltérően – ősszel, előbbire szeptember 16-án, utóbbira szeptember 17-én kerül sor.A lengyel kezdeményezésre 2013-ban elindított Visegrád 4 Kerékpárverseny a sport népszerűsítésén túl szimbolizálja a négy ország közös érdekeinek fontosságát.A magyar versenyen – amely idén is hazánk egyetlen UCI 1.2 ME besorolású országúti kerékpárversenye – várhatóan minden eddiginél nagyobb mezőny áll rajthoz április 22-én, a WestEnd City Centernél: az előzetes nevezések alapján 26 csapat jelezte részvételi szándékát a 176,3 kilométeres szakaszra, amelynek célterülete – csakúgy, mint 2016-ban – hazánk államiságának és vallási életének egyik ikonikus központja, a Pannonhalmi Bencés Főapátság előtt kerül kijelölésre.A mezőny déli 12 órakor rajtol a WestEnd City Center főbejáratától, majd az Észak-Dunántúl legszebb részein áthaladva, többek között Budakeszi, Telki, Zsámbék, Bicske, Zirc és Csesznek érintésével érkezik meg Pannonhalmára, ahol három és fél kört tesznek még meg a versenyzők a célba érkezés előtt. A nap leglátványosabb, ugyanakkor legkeményebb része a helyenként 15%-os meredekségű, dísztérkő burkolatú emelkedő lesz Pannonhalma központjában, amelyet minden körben abszolválni kell.Az 5. V4 Kerékpárverseny magyarországi futamát a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület (MER SE) szervezi, fő támogatói pedig a Nemzetközi Visegrádi Alap (NVA), a Fisher Klímatechnika és a WestEnd City Center. A hazai viadal fővédnöke Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.A versennyel kapcsolatos további információk, érdekességek a Visegrád 4 kerékpáros sorozat magyar futamainak most indulttalálhatók.