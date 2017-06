A BL-ben továbbra sem lesz videóbíró

A közelmúltban Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern Münchent működtető gazdasági társaság vezérigazgatója többször is felhívta a figyelmet arra, hogy fontos és hasznos lenne a televíziós visszajátszások használata.



"Még nem jött el az ideje, hogy a BL-ben alkalmazzuk a videóbírót, mert a felvételek még nem segítik kellő hatékonysággal a játékvezetők munkáját" - mondta az UEFA végrehajtó bizottságának cardiffi ülése után a szlovén sportvezető.



Hozzátette, jól tudják, milyen vitás esetek történtek a mostani idényben, ezért nem vetik el a visszajátszások használatát.



Giorgio Marchetti, az UEFA versenyigazgatója leszögezte, megvárják a jelenleg is zajló tesztidőszak eredményeit.



A nemzetközi szövetség (FIFA) jóváhagyta a videótechnológia alkalmazását a nyári oroszországi Konföderációs Kupán, és a következő klubszezonban több bajnokságban - például a német Bundesligában - is tesztelik a rendszert.



Ceferin a beszédében felszólította az UEFA tagszövetségeit, szálljanak harcba annak érdekében, hogy a 2030-as világbajnokságot Európában rendezhessék. Jövőre Oroszországban, 2022-ben Katarban rendezik a vb-t, 2026-ban pedig valószínűleg az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen lesz a házigazda. A 2030-as torna iránt egyelőre Kína, valamint Uruguay és Argentína közösen érdeklődik.