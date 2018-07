A belga fordításról áradozik a világsajtó - lapszemle

Az olasz La Gazzetta dello Sport Neymarral nyit: a rózsaszín napilap megjegyzi, Messi és Cristiano Ronaldo már elvérzett a világbajnokságon, Neymar viszont ott lesz a legjobb nyolc között. "Őrült" belga fordításként jellemzik az esti meccset, ahol bár Japán 2-0-ra vezetett, végül a rendes játékidőben 3-2-re kikapott.A spanyol AS is Belgium fordítását emeli ki: mint megjegyzik, Japán a 69. percben még 2-0-s vezetéssel bírt, ám végül kikapott. A lap is Neymart emeli ki, Brazília számára pedig jöhet a következő ellenfél.A Marca címlapját viszont Cristiano Ronaldo uralja, ugyanis a portugál sztárért állítólag komolyan bejelentkezett a Juventus. Azért nem hiányoznak az eredmények, történelmi fordításként írják le a belgák tették, míg szintén a Paulinho nyakában ünneplő Neymart emelik ki, mint a brazilok továbbjutásának fő letéteményesét.Az angol Daily Express már az esti meccsre hangol: induljon a buli! - szól az üzenet, hiszen Anglia este Kolumbiával játszik a nyolcaddöntőben. A tegnapi meccsekről röviden azt írják, a belgákat Chadli mentette meg, míg Neymar továbblőtte Brazíliát.A The Guardian ünneplő belgákkal és földön fekvő japánokkal nyit: a lap úgy fogalmaz, Chadli utolsó perceiben lőtt góljának köszönhetően Belgium 3-2-re nyert, hiába vezetettek már kettővel is a japánok - egyúttal megjegyzik, a remek brazilok megtalálták a ritmusukat. A ma esti Kolumbia-Anglia kapcsán azt írják, Southgate azt tanácsolta a játékosainak, ragadják meg ezt a momentumot.A belga HLN (Het Laatste Nieuws) egy örömképpel nyit, amihez annyit fűztek hozzá: az ördög laza, utalva ezzel a belgák becenevére, azaz a vörös ördögökre. Hozzáteszik, de Bruyne-éknek mintegy 25 perc alatt sikerült 0-2-ről fordítaniuk.