A Balmazújváros edzője az NB I-ből kieső csapathoz szerződik

A Balmazújváros klubelnöke, Tiba István a dehir.hu portálnak nyilatkozva elmondta, hogy még szerda este is tárgyalt a trénerrel, aki csütörtökön (ma) közölte vele a döntését.



Feczkó azzal indokolta a váltást, hogy egy tradicionális klubnál szeretné folytatni pályafutását, ahol nagy célok vannak, márpedig a fővárosi kék-fehéreknek a következő szezonban a visszajutás a célkitűzésük.



Tiba István úgy fogalmazott, emberileg csalódott Feczkó Tamásban, amiért korábban nem közölte, hogy esetleg máshol folytatná a munkát, és most is három napig váratta a csapatot döntése bejelentésével. Hozzátette, gyorsan kell új edzőt találniuk - hiszen a következő bajnokság július 15-én kezdődik -, úgyhogy már ezen a héten szeretne megállapodni egy szakemberrel.



"Az élet nem áll meg, abban bízom, a csapat túlteszi majd magát ezen, és tisztességgel küzdve helytáll az élvonalban" - mondta a klubelnök.



Feczkó 2015 márciusa óta tevékenykedett a Balmazújváros vezetőedzőjeként. Érkezésekor a csapat sereghajtó volt az NB II-ben.