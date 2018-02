8-ról 10 csapatosra bővítik a női jégkorongtornát

René Fasel, a nemzetközi sportági szövetség (IIHF) elnöke hétfőn jelentette be, hogy a kínai ötkarikás szervezőkkel folytatott egyeztetések után döntöttek a létszámbővítésről.



"A női világbajnokságokon is tíz csapat szerepel, 2022-től kezdve az olimpián is így lesz" - mondta Fasel.



A női jégkorong 1998-ban, Naganóban debütált a téli ötkarikás játékokon, s azóta csak az Egyesült Államok (1) vagy Kanada (4) legjobbjai diadalmaskodtak, s mindössze egyetlen olyan döntő volt, amit nem ez a két csapat vívott egymással (2006, Torino, Kanada-Svédország). A vb-ken is hasonló a helyzet, ott az eddigi 18 fináléból tízet a kanadaiak, nyolcat az amerikaiak nyertek úgy, hogy minden alkalommal egymással mérkőztek a döntőben.



A phjongcshangi játékokon az Egyesült Államok már biztosította helyét az aranyéremről döntő mérkőzésen, északi szomszédja pedig az orosz csapattal találkozik az elődöntőben hétfőn (ma).