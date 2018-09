40-szeres bolgár válogatott játékossal erősít a Vidi

Kép forrása: molvidi.hu

Georgi Milanov személyében bolgár válogatott labdarúgót igazolt a MOL Vidi FC, amely ősszel az Európa-liga csoportkörében is érdekelt lesz. székesfehérvári klub honlapjának hétfői beszámolójából az nem derült ki, hogy a támadó középpályás mennyi időre írt alá."Idén nyáron lejárt a szerződése. Régóta kapcsolatban voltunk, hosszú tárgyalássorozat végére tettünk ma pontot. Több választási lehetősége volt, hol folytassa a pályafutását, nagyon örülök, hogy a Vidi mellett döntött" - mondta a csapat honlapján Kovács Zoltán sportigazgató, aki szerint a 40-szeres válogatott futballista több poszton is bevethető.A 26 éves játékos szerint a szerződés megkötésekor fontos szempont volt, hogy a Vidi bejutott az Európa-liga csoportkörébe, mert ő maga az elmúlt években folyamatosan a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelt."Úgy vélem, van esélyünk továbbjutni az El-csoportkörből is. A Chelsea ugyan toronymagas favorit, de a második helyre odaérhetünk" - fogalmazott Milanov, aki a Liteksz Lovecsnél nevelkedett, majd öt éve onnan igazolt előző klubjához, a CSZKA Moszkvához.A Vidi a Chelsea mellett a fehérorosz BATE Boriszovval és a görög PAOK-kal szerepel azonos kvartettben az El főtábláján.