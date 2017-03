3 évre írt alá Oftedal az Audi-ETO-hoz! - fotók

A DVSC elleni bajnoki előtt a Győri ETO női kézilabdacsapata bejelentette a norvég Stine Bredal Oftedal érkezését. A norvég világ- és Európa-bajnok irányító három évre kötelezte el magát a győri csapathoz.Azok a szurkolók akik kint voltak a mérkőzésen, a játék szünetben értesültek a bejelentésről. Ekkor mutatkozott be az új 15-ös számú zöld-fehér mezében az irányító, akit a csarnok közönsége hatalmas ovációval és tapssal köszöntött."Roppant büszkék vagyunk, hogy egy világsztárt sikerült szerződtetnünk, amit a vb- és Eb-aranyak és az olimpiai bronzérem is bizonyítanak, fantasztikus játékos. Három évre kötelezte el magát hozzánk, és büszkék vagyunk rá, hogy minket választott, mert sok kiváló csapat kereste" - közölte Bartha Csaba, a Győri ETO elnöke.A sajtótájékoztató különösen oldott hangulatban kezdődött. Miután a csupa mosoly és láthatóan az örömtől sugárzó Stine Bredal Oftedal helyet foglalt, Bartha Csaba a nemzetközi nőnap alkalmából köszöntötte a hölgyeket.

Nagy dologra nem kell gondolni, csak igazoltunk egy játékost…

– kezdte Bartha Csaba, a Győri ETO elnöke. Természetesen ezt követően már ő is komolyra fordította a szót.Az elnök hangsúlyozta, hogy az Audi ETO számára a BL final fourba jutás, a bajnoki cím és a kupaarany a cél, és csak olyan játékost hoznak külföldről, aki ezek elérésében csapat segítségére lehet. Stine feltétlenül ilyen - jelentette ki Bartha Csaba.

Klubunk továbbra is egy olyan keret kialakításán dolgozik, amely a legmagasabb célokért tud küzdeni az elkövetkezendő szezonokban is. Ezen az úton egy újabb jelentős lépés Stine Oftedal szerződtetése, aki a mai napon 3 évre kötelezte el magát Győrbe. Agilis, sikerorientált játékosról van szó, aki már nagyon várja, hogy a Audi ETO-ban szerepelhessen. Bízunk benne, hogy személyében olyan sportoló érkezik Győrbe, aki a jövő években is meghatározó szereplője lesz csapatunknak.

– nyilatkozta dr. Bartha Csaba, a klub elnöke.Az igazolásával kapcsolatban Stine Oftedal úgy nyilatkozott, hogy könnyű döntést hozott.

Egy álmom vált valóra, hiszen a Győr évek óta ott van a legjobbak között Európában. Fontos volt számomra, hogy egy jó csapathoz kerüljek. A döntés könnyű volt, hisz az álomcsapatomról van szó.

– kezdte a norvég irányító.Arra a kérdésre, hogy mi volt a motivációja az átigazolásban, nagyon határozott választ adott:Itt vannak a legjobb játékosok.Imádok nyerni, az a célom, hogy amennyi trófeát lehet, azt mind megnyerjem, és ezek közül is leginkább a Bajnokok Ligájában játszani a legnagyobb vágyam - mondta a szerződés aláírását követően az ETO legújabb csapattagja.

Sosem játszottam még a Bajnokok Ligájában, és bár négy szezont töltöttem Franciaországban de úgy éreztem másra van szükségem. Ezt Győrben találtam meg. Tudom, hogy nagyon jó játékosok közé kerülök, másfajta kézilabdát kell megszoknom, de készen állok. Alig várom, hogy elkezdjem itt a munkát. Nagyon izgatott vagyok, kicsit ideges is, de ez talán természetes.